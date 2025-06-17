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NBA總冠軍賽G5雷霆獲勝聽牌 威廉斯SGA合轟71分擊退溜馬[影]

2025/6/17 12:37（6/17 13:10 更新）
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NBA總冠軍賽16進行日第5戰，奧克拉荷馬雷霆威廉斯（中）砍進40分，率隊擊敗溜馬。（美聯社）
NBA總冠軍賽16進行日第5戰，奧克拉荷馬雷霆威廉斯（中）砍進40分，率隊擊敗溜馬。（美聯社）
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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽第5戰，奧克拉荷馬雷霆今天靠威廉斯與當家球星吉爾傑斯亞歷山大聯手砍進71分擋下對手反攻，終場120比109擊敗印第安納溜馬聽牌。

法新社報導，這血脈賁張的第5戰，溜馬克服上半場落後18分劣勢，第4節一度追到只落後2分。

就在溜馬想再次重演驚天逆轉秀之際，雷霆的威廉斯（Jalen Williams）與聯盟本季MVP吉爾傑斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）挺身為球隊找回動能，拿下關鍵一勝。

雷霆贏球後，7戰4勝制的總冠軍系列賽取得3比2聽牌優勢。兩軍19日（台北時間20日上午8時30分）到印第安納波利斯（Indianapolis）的第6戰，溜馬要避免對手在自家主場封王。

威廉斯今晚砍進40分外帶6籃板4助攻，SGA則有31分、10助攻、4阻攻與2抄截的全能表現。

雷霆吉爾傑斯亞歷山大（左）全場攻下31分。（美聯社）
雷霆吉爾傑斯亞歷山大（左）全場攻下31分。（美聯社）

溜馬的西雅坎（Pascal Siakam）轟進全隊最高28分，但溜馬輸掉第5戰後最需擔心的是控衛球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的傷勢。

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哈利伯頓的身體狀況從這個系列賽第2戰起成為變數，他今天第一節就因右小腿不適退場，之後又重新上陣。但身為鎮隊核心的他今晚只靠罰球拿到4分，全場6投0中，三分球更是4投盡墨。

溜馬雖有5人得分雙位數，但雷霆還是靠招牌的防守壓制住溜馬反撲。（譯者：陳亦偉）1140617

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