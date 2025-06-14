NBA總冠軍G4亞歷山大飆35分 雷霆逆轉2比2扳平溜馬[影]

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（中央社印第安納波利斯13日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天在亞歷山大飆進全場最高35分帶領下，以111比104擊敗印第安納溜馬，將總冠軍系列賽扳成2比2平手。

7戰4勝制總冠軍賽今天繼續在溜馬主場打第4戰，溜馬開局打出20比12攻勢，中鋒特納（Myles Turner）早早貢獻6分，全隊三分球5投4中。雷霆之後以一波9比0反擊，打成24比24平手。兩隊你來我往後，溜馬以35比34領先1分進入次節。

兩隊接下來打得有些火藥味，溜馬的杜平（Obi Toppin）和雷霆的多特（Luguentz Dort）被吹惡意犯規。溜馬在次節尾聲主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）完成3分打後，上半場以60比57領先雷霆。溜馬上半場最高分是西雅坎（Pascal Siakam）14分；雷霆則是威廉斯（Jalen Williams）16分，新科年度最有價值球員亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）12分。

溜馬第3節打沒多久後來到71比64，領先7分，西雅坎的三分球迫使雷霆喊出暫停。杜平在此節剩4分多鐘時連續命中兩顆三分球，成為亮點。溜馬以87比80領先邁入最後一節。

印第安納溜馬球員杜平（持球者）突破亞歷山大（背號2號者）防守，扣籃得分。（美聯社）

雷霆第4節在霍姆葛倫（Chet Holmgren）一波攻勢帶動下，追成91比91平手。此後兩隊緊咬比分，互有消長。亞歷山大在終場前44秒兩罰俱中，助107比103領先，在馬瑟倫（Bennedict Mathurin）犯規後又命中罰球，奠定勝基。雷霆最後以111比104擊敗溜馬。

雷霆4人得分達雙位數，亞歷山大攻下35分，10罰全中；威廉斯搶下27分7籃板；卡魯索（Alex Caruso）挹注20分；霍姆葛倫繳出14分15籃板「雙十」表現。

溜馬方面，西雅坎20分8籃板5助攻；哈利伯頓18分7助攻；杜平17分7籃板；特納和尼姆哈德（Andrew Nembhard）各得12分和10分。

兩隊接下來將於16日晚間（台灣時間17日上午）移師奧克拉荷馬市（Oklahoma City）打第5戰，溜馬繼續力拚隊史首座總冠軍，雷霆則是爭奪自2008年遷往奧克拉荷馬市以來首冠。雷霆前身西雅圖超音速（Seattle SuperSonics）曾於1979年奪冠。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140614