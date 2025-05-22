雷霆亞歷山大擊敗金塊約基奇 獲NBA年度MVP[影]

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（中央社邁阿密21日綜合外電報導）美國職籃NBA本年度最有價值球員（MVP）今天出爐，奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）擊敗丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic），榮獲此一個人最高榮譽。

法新社報導，加拿大出生的亞歷山大在媒體投票中以71比29擊敗3度獲獎的塞爾維亞球星約基奇。最有價值球員獎僅考慮球員個人在例行賽期間的表現。

亞歷山大去年得票僅次於約基奇。今年他的投籃命中率接近52%，帶領雷霆取得例行賽聯盟最佳的68勝，並創下歷來最大勝分差紀錄。

今年26歲的亞歷山大在2024-25賽季場均32.7分居聯盟之冠，其它場均數據包括投籃命中率51.9%、助攻6.4次、籃板5個、抄截1.7次、阻攻1次。這是他連續第3個賽季場均超過30分。

亞歷山大也是連續第2個賽季入選NBA最佳陣容第1隊，這使得他有資格在休賽期間獲得1份為期4年、價值2.94億美元（新台幣88億元）的續約合約。

亞歷山大同時也成為自2017年衛斯布魯克（Russell Westbrook）以來，雷霆首位獲得MVP的球員。

亞歷山大表示：「如果沒有隊友支持，一切都不可能實現。我們贏得的比賽場數與獲勝方式非常令人印象深刻，這可能是我獲獎的主要原因。」

自2018年的哈登（James Harden）之後，MVP得主都非美國出生。

除最有價值球員之外，以下是NBA本賽季其它個人重要獎項：

最佳新秀：聖安東尼奧馬刺，卡索（Stephon Castle）。

最佳第六人：波士頓塞爾蒂克，普瑞查德（Payton Pritchard）。

最佳進步球員：亞特蘭大老鷹，丹尼爾斯（Dyson Daniels）。

最佳防守球員：克里夫蘭騎士，莫布里（Evan Mobley）

最佳關鍵球員：紐約尼克，布朗森（Jalen Brunson）

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最佳拚搏球員：金州勇士，格林（Draymond Green）

最佳教練：克里夫蘭騎士，艾特金森（Kenny Atkinson）（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140522