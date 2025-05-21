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NBA亞歷山大轟31分 雷霆痛宰灰狼西區冠軍賽開紅盤[影]

2025/5/21 12:48（5/21 13:03 更新）
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NBA奧克拉荷馬雷霆21日在西區冠軍賽開出紅盤，以114比88擊敗明尼蘇達灰狼。（圖取自x.com/okcthunder）
NBA奧克拉荷馬雷霆21日在西區冠軍賽開出紅盤，以114比88擊敗明尼蘇達灰狼。（圖取自x.com/okcthunder）
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（中央社記者陳容琛台北21日電）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天靠著當家球星亞歷山大攻下全場最高31分，外帶9助攻，加上下半場團隊就轟下70分，最終以114比88擊敗明尼蘇達灰狼，在西區冠軍賽開出紅盤。

7戰4勝制的NBA季後賽西區冠軍戰今天登場，榮膺例行賽頭號種子的雷霆才剛與約基奇（Nikola Jokic）領軍的丹佛金塊打滿7戰晉級，經過短暫休息後，今天隨即在主場與灰狼正面交鋒，沒想到上半場擋不住藍德爾（Julius Randle）的強勢進攻，讓雷霆帶著4分落後進入中場休息。

易籃後，雷霆靠著球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）飆分帶領下，在第3節後段拉出17比2攻勢，搭配防守成功限制對手，讓灰狼單節僅拿下18分，如願逆轉比分，加上決勝節雷霆在攻守兩端仍維持高檔表現，不斷擴大領先差距，最後以超過20分之差獲得勝利。

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此役亞歷山大拿下全場最高31分，外帶5籃板、9助攻，威廉斯（Jalen Williams）貢獻19分、8籃板、5助攻、5抄截，另外新星霍姆葛倫（Chet Holmgren）則挹注15分、7籃板、2阻攻，尤其替補球員聯手取得32分，加上下半場雷霆團隊火力噴發，打出70比40攻勢，成為在西區冠軍賽首戰旗開得勝的關鍵。

此外，亞歷山大今年季後賽已累積8場得分突破30分大關，有機會挑戰杜蘭特（Kevin Durant）保持的隊史紀錄（11場）。亞歷山大在賽後接受媒體聯訪時指出，感覺灰狼給予的身體對抗比較強，不過還是專注在籃球本身，「他們拋出一些難題，就是想辦法解決。」（編輯：龍柏安）1140521

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