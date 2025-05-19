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NBA雷霆生死戰勝金塊32分 晉西區冠軍賽對決灰狼[影]

2025/5/19 08:32（5/19 08:50 更新）
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NBA雷霆主將亞歷山大（右）18日全場攻下35分，率隊以125比93擊敗金塊，晉級西區冠軍賽。（美聯社）
NBA雷霆主將亞歷山大（右）18日全場攻下35分，率隊以125比93擊敗金塊，晉級西區冠軍賽。（美聯社）
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（中央社奧克拉荷馬市18日綜合外電報導）美國職籃NBA西區龍頭奧克拉荷馬雷霆，今天在主將亞歷山大35分的優質表現下，以125比93擊敗失誤連連的丹佛金塊晉級。雷霆在西區冠軍賽的對手將是明尼蘇達灰狼。

法新社報導，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的雷霆在這場勝利後，將面對愛德華茲（Anthony Edwards）率領的灰狼爭奪下個月NBA總冠軍賽的門票，雙方第1戰將於20日舉行。

亞歷山大在獲勝後表示「感覺很好」。他還說：「我們最終目標當然不僅是西區決賽，但這是實現目標的必經之路。」

亞歷山大進一步表示，「我們今晚全力以赴，現在要與灰狼這支非常優秀的球隊進行4場比賽，這是我們關注的重點。」

亞歷山大目前正與金塊的約基奇（Nikola Jokic）爭奪NBA年度最有價值球員。他今天投進全場最高的35分，隊友威廉斯（Jalen Williams）也貢獻次高的24分。

金塊全隊得分最多的是約基奇，有20分、9個籃板與7次助攻表現，布勞恩（Christian Braun）得19分，莫瑞（Jamal Murray）13分。

然而金塊今天為失誤連連付出慘痛代價，他們全場23次失誤，讓雷霆逮到機會以兇猛攻勢轉化為37分。

金塊臨時總教練艾德曼（David Adelman）表示，「失誤顯然是這場比賽的一大問題」。

金塊在第1節有著不錯的開局，先在本節中取得11分領先，並以26比21的5分優勢進入第2節。

但比賽在第2節出現決定性逆轉，雷霆充分發揮強大進攻實力，整節以39分對上金塊的20分。

雷霆前鋒威廉斯在主場強壓對手，他在第2節11投8中砍下17分，幫助雷霆以60比46進入中場休息。

第3節開始，雷霆延續第2節的氣勢一舉擊潰金塊，當節比數37比26，雷霆領先幅度已經不可動搖。

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雷霆在第4節仍持續占優，並在比賽還剩不到4分鐘時以125比82領先多達43分，最後輕鬆獲勝。

與此同時，艾德曼也對金塊未能延續第1節的良好開局感到惋惜，「那是我們真正控制比賽的機會」，「但他們不斷換上新球員，讓我們應接不暇。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140519

#NBA
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#亞歷山大
#奧克拉荷馬雷霆
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