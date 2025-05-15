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NBA少了柯瑞差很大 藍德爾27分灰狼淘汰勇士

2025/5/15 12:58（5/15 13:25 更新）
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NBA灰狼球星藍德爾（後）15日攻下29分，助隊擊敗勇士。（美聯社）
NBA灰狼球星藍德爾（後）15日攻下29分，助隊擊敗勇士。（美聯社）
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（中央社記者黎建忠台北15日電）美國職籃NBA金州勇士當家球星柯瑞持續因傷缺陣，讓灰狼今天回到主場有機可趁，靠著藍德爾轟下29分、8籃板，加上團隊送出36次助攻，終場就以121比110獲勝，系列賽4比1淘汰勇士。

生涯首度闖進分區冠軍戰的藍德爾（Julius Randle）全場攻下29分、8籃板、5助攻，賽後他受訪時表示，這樣的感覺很棒，「我們還有8場比賽要拿下，儘管我們整個例行賽打得不是很流暢，但到了季後賽我們就是打出自己想要的球風。」

帶著3比1領先優勢回到主場作戰的明尼蘇達灰狼，首節就以30比23領先，半場結束更擴大到62比47的優勢；易籃後勇士進攻還是沒有起色，讓灰狼一度領先多達25分。

儘管第4節勇士靠著穆迪（Moses Moody）三分連發帶動全隊反攻，但僅止於追至9分差，最終還是讓灰狼帶走勝利，連續2個賽季都闖進西區冠軍戰；接下來對手，將是丹佛金塊和奧克拉荷馬之間的勝方。

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），在季後賽西區第2輪對灰狼的比賽，僅在首戰上場13分鐘，就因為大腿拉傷連續缺賽4場，而這4場勇士不但全落敗，且平均僅攻下102.5分；根據美國媒體Sportradar統計，從1972年後，勇士從未在季後賽吞下4連敗。

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灰狼除了藍德爾得分最高外，幾乎全員皆兵送出36次助攻，比勇士還多15次，「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）拿下22分，送出生涯季後賽新高的12次助攻。

現年37歲的老將康利（Mike Conley）繳出16分、8助攻、6籃板，成為NBA季後賽史上，能以70%命中率完成「15/5/5」數據的最老球員。（編輯：李亨山）1140515

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