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NBA奇兵斯特勞瑟15分 金塊扳平雷霆搶7定生死

2025/5/16 11:55（5/16 12:18 更新）
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金塊奇兵斯特勞瑟（白衣者）台灣時間16日從板凳殺出，挹注關鍵15分也帶動全隊氣勢。（美聯社）
金塊奇兵斯特勞瑟（白衣者）台灣時間16日從板凳殺出，挹注關鍵15分也帶動全隊氣勢。（美聯社）
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（中央社記者黎建忠台北16日電）美國職籃NBA丹佛金塊今天靠著約基奇拿下29分、14籃板，加上板凳出發的奇兵斯特勞瑟挹注關鍵15分，終場以119比107擊敗雷霆，將系列賽扳成3比3平手，雙方將搶7決勝負。

NBA西區第2輪季後賽金塊與奧克拉荷馬雷霆，將於台灣時間5月19日凌晨3時30分進行殊死第7戰，也是攸關晉級與否的關鍵戰役，這也是金塊今年季後賽連續2輪都打到第7戰。

今天背水一戰的金塊，賽前傳出當家控衛莫瑞（Jamal Murray）疑似感冒抱病出賽，但他全場仍攻下25分、8籃板、7助攻；賽後他受訪時不願多談自己身體狀況，僅強調：「這場比賽我們就是要贏，而且大家都努力做到了。」

金塊首節雖以31比28領先，不過半場結束反以58比61落後，不過雷霆得分之鑰亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）出現自2022年後，首度半場就領到4犯的情況，也影響他下半場發揮。

易籃後雙方持續拉鋸，第3節最後1分56秒、雙方80比80平手時，金塊斯特勞瑟（Julian Strawther）從板凳殺出、個人連得8分，不但幫金塊拉開差距，也帶動全隊氣勢。

金塊在系列賽第4、5戰的第4節合計僅攻下37分，但今天拿下29分壓過雷霆的25分，也如願延長戰局。

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現年23歲的斯特勞瑟，在2023年首輪第29順位被印第安那溜馬選走，這場比賽之前，本季季後賽平均出賽7.3分鐘、攻下2.4分，但今天他全場拿下15分、3籃板，三分球4投3中，成了關鍵奇兵。

雷霆亞歷山大攻下全場最高的32分，不過二當家威廉斯（Jalen Williams）僅6分進帳，而他在近3場比賽，合計43投10中、命中率23%，平均攻下11.3分。（編輯：龍柏安）1140516

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