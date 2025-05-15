NBA懷特飆34分續命 塞爾蒂克系列戰扳成2比3

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（中央社記者陳容琛台北15日電）美國職籃NBA衛冕軍波士頓塞爾蒂克今天靠著懷特飆進7顆三分球、轟下34分，搭配布朗挹注26分、12助攻，最後以127比102擊敗紐約尼克，在東區準決賽系列戰扳成2比3。

尋求連霸的塞爾蒂克在7戰4勝制的東區準決賽遭遇嚴苛挑戰，前役不敵尼克後陷入1比3淘汰邊緣，加上當家球星塔特姆（Jayson Tatum）右腳阿基里斯腱撕裂的大傷、本季提前報銷，讓塞爾蒂克的衛冕之路出現變數。

塞爾蒂克今天「背水一戰」於主場面對尼克，上半場雙方戰成平手，不過易籃後在懷特（Derrick White）、普瑞查德（Payton Pritchard）輪番飆進外線帶領下，搭配柯內特（Luke Kornet）坐鎮禁區，幫助塞爾蒂克逐步擴大領先差距、奠定勝基，最後大勝對手25分，避免提前遭到淘汰。

塔特姆雖缺陣，所幸另名球星布朗（Jaylen Brown）扛下攻防重任，繳出26分、8籃板、12助攻的準「大三元」成績單，而懷特砍進7記三分彈、貢獻全場最高34分，禁區悍將柯內特則拿下10分、9籃板外帶7阻攻，稱職扮演塞爾蒂克最後一道防線。

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布朗賽後接受轉播單位採訪時表示，今天所有人都為勝利做出貢獻，並在場上找到打球的樂趣，並向隊友塔特姆暖心喊話：「兄弟這一勝獻給你，希望你趕快好起來。」

塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也肯定布朗在防守端的拚勁，尤其是第3節的飛撲救球，「某種程度上改變整場比賽。」（編輯：龍柏安）1140515