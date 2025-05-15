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WNBA女武神釋出陳紫柔 美媒：重視經驗而非潛力

2025/5/15 11:56
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（中央社舊金山14日綜合外電報導）美國女子職籃WNBA金州女武神今天公布首季球員陣容，台裔球員陳紫柔（Kaitlyn Chen）不在名單內，美國媒體報導說，顯然女武神更重視經驗，而非潛力。

美國哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）報導，女武神在訓練營期間做出多項頗具爭議的決定，包括釋出第2輪選中的塞勒斯（Shyanne Sellers）以及前首輪選秀球員阿米希爾（Laeticia Amihere），先前身披康乃狄克大學戰袍的後衛陳紫柔也沒進入名單。

陳紫柔在4月WNBA選秀會第3輪被女武神相中，成為首名透過選秀踏上WNBA舞台的台裔球員。報導指出，從最終名單可清楚看出，女武神更重視經驗而不是潛力。

女武神首輪第5順位選中的尤希特（Juste Jocyte）未參加訓練營，並在近期接受歐洲籃球媒體Basket Europe訪問時表示，預計於2026年賽季報到。

根據「運動畫刊」（Sports Illustrated）報導，康乃狄克大學的球迷對陳紫柔遭釋出反應強烈，並在社群媒體上表達不滿。

有球迷寫道：「陳紫柔遭釋出，我再也不挺那支紫色球隊了。」也有球迷留言：「好可惜，我本來覺得她有機會留下，現在仍然相信她能找到落腳處。」

還有人直言：「這是你們人生犯下最大的錯誤。」

或許陳紫柔未來仍有機會加盟其他WNBA球隊。社群平台X上不少球迷認為，她被釋出或許並非終點，有人認為她可能會加入其他WNBA球隊，或是轉戰海外發展。

巴西媒體Mix Vale網站報導，WNBA的名額有限，使得第3輪選秀球員留隊難度極高，全聯盟144個名額中，通常只有36個會是新秀。去年36名第3輪選秀球員中僅有15人進入開幕日名單，且許多人之後也被釋出。

陳紫柔遭釋出並不代表她的職業生涯結束。WNBA球隊可以與被釋出的球員簽下訓練營或特例合約，尤其是陣中有傷兵出現空缺時。

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陳紫柔在女武神季前賽的表現加上她的大學背景，使她成為訓練營或賽季中期獲得上場機會的人選。轉戰海外聯賽也是另一條出路，許多WNBA球員會利用海外賽事增加收入。

Mix Vale報導分析，陳紫柔的三分球命中率達35.4%，加上防守的強度，可能會吸引法國女子籃球聯賽LFB球隊或澳洲女子籃球聯賽WNBL球隊等的關注。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140515

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