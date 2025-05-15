杜蘭特與媒體應對得體 2度榮獲NBA魔術強森獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約14日綜合外電報導）美國職籃NBA鳳凰城太陽當家球星杜蘭特（Kevin Durant）榮獲2024-25賽季的魔術強森獎（Magic Johnson Award），這是他第2度獲此殊榮。

路透社報導，美國職業籃球作家協會（Professional Basketball Writers Association, PBWA）每年都會頒發魔術強森獎給在場上表現優異並「在與媒體和球迷打交道時展現合作與風度」的NBA球員。

杜蘭特在2010-11年賽季效力於奧克拉荷馬雷霆，也就是他在NBA的第4個賽季時，也曾獲得魔術強森獎。

他成了第4位2度獲頒魔術強森獎的球員，其他3位為柯瑞（Stephen Curry，2016年與2024年獲獎）、里拉德（Damian Lillard，2017年與2020年獲獎）與貝提耶（Shane Battier，2007年與2013年獲獎）。

美國職業籃球作家協會主席貝克（Howard Beck）說：「我們真的很高興能再度向杜蘭特頒發這個獎項。凱文（杜蘭特名）一直以來都是NBA最體貼且最平易近人的球星之一。他總是能抽空接受記者訪問，無論是正式採訪或只是非正式的閒聊，他從不迴避任何話題。」

「他既渴望深入探討一場比賽的細節，也熱衷於討論聯盟面臨的更廣泛議題。他對籃球的熱情表露無遺。我們的成員也真的很感謝凱文在疫情後公開提倡重新開放更衣室，並體認到開放更衣室對建立球員與記者之間的信任與融洽關係有多麼重要。」

透過 Google News 追蹤中央社

36歲的杜蘭特於2024-25賽季第15度入選明星賽，場均貢獻26.6分、6.0個籃板與4.2次助攻。

克里夫蘭騎士的密契爾（Donovan Mitchell）在票選中排名第2，其他入圍者包括邁阿密熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）、印第安納溜馬的哈利伯頓（Draymond Green）與金州勇士的格林（Draymond Green）。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140515