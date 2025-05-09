NBA柯瑞拉傷至少休息一週 灰狼藍德爾全能表現輕取勇士

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（中央社記者黎建忠台北9日電）美國職籃NBA明尼蘇達灰狼今天靠藍德爾攻下24分、7籃板、11助攻的全能表現，以及團隊高達43%的三分球命中率，終場以117比93擊敗少了柯瑞的勇士，系列賽扳成1比1。

金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），在系列賽首戰只打了13分鐘，就因為左後腿筋拉傷退場，今天高掛免戰牌，根據球團評估至少要休息1週，不過他在球隊賽前熱身投籃時仍出現場邊幫忙撿球。

少了柯瑞的勇士開局相當不順，被灰狼打出一波13比0的攻勢，直到比賽進行5分鐘後，才靠著巴特勒（Jimmy Butler）的三分球打破鴨蛋。

根據美國媒體Sportradar統計，勇士今天首節僅拿到15分，是隊史自從2016年總冠軍賽第6戰以來的最低分，當時勇士在那場對克里夫蘭騎士的比賽首節僅獲得11分。

整場比賽勇士都未能領先過，最多還落後達25分，以往賴以維生的三分球，全隊僅32投9中，命中率只有28%。

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反觀主場作戰的灰狼找回外線準心，擺脫首戰29投5中的低迷，今天7人投進三分球，除了藍德爾（Julius Randle）外，替補出賽的亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）三分球6投4中，拿下全隊次高的20分。

勇士葛林（Draymond Green）在第2節初，又對灰狼的瑞德（Naz Reid）出拐擊中頸部，遭判技術犯規，這已經是他季後賽第5次技術犯規，依規定，葛林只要在吞下2次技術犯規，就將自動禁賽1場。（編輯：管中維）1140509