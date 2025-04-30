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NBA擬改革明星賽賽制 2026年採美國隊對世界隊

2025/4/30 10:24（4/30 14:26 更新）
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今年NBA全明星賽由歐尼爾領軍的美國老將拿下冠軍，賽後球員們手捧冠軍獎盃。（美聯社）
今年NBA全明星賽由歐尼爾領軍的美國老將拿下冠軍，賽後球員們手捧冠軍獎盃。（美聯社）
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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）2026年美國職籃NBA明星賽將在洛杉磯舉行，NBA正在考慮把賽制改為國際賽。

路透社報導，NBA總裁席佛（Adam Silver）上月表示，由於2025年明星賽的3場迷你錦標賽不受歡迎，NBA將「重新制定計畫」。

席佛昨天表示，國際賽制讓美國出生的球員與一群外國出生的球員對抗，這很有吸引力，因為這場國際賽將在美國國家廣播公司（NBC）轉播冬季奧運期間播出。

他告訴美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）：「由於我們看到觀眾對國際籃球比賽興趣濃厚，最近一次是在去年夏天的巴黎奧運所見，因此我們正在與球員工會討論一些概念，重點是讓NBA球員代表他們的國家或地區參賽，而不像我們過去所採用的更傳統比賽形式。」

NBA聯盟營運總裁史布勞爾（Byron Spruell）補充說，NBC對於2026年2月15日在洛杉磯快艇新主場直覺巨蛋（Intuit Dome）舉行的比賽，「非常傾向於」採用「美國對抗世界其他地區」的賽制。

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直覺巨蛋也將舉辦2028年夏季奧運的籃球比賽。

席佛說：「所以我認為，當所有因素結合在一起時，我們就有一個絕佳的機會，可以用國際比賽來取代我們一直以來所採用的傳統明星賽賽制。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140430

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