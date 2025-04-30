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NBA塔特姆連3戰轟破35分 衛冕軍塞爾蒂克淘汰魔術

2025/4/30 14:09（4/30 14:26 更新）
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美國職籃NBA衛冕軍波士頓塞爾蒂克30日在球星塔特姆（中）連3戰轟破35分帶領下，以120比89痛宰奧蘭多魔術。（圖取自x.com/celtics）
美國職籃NBA衛冕軍波士頓塞爾蒂克30日在球星塔特姆（中）連3戰轟破35分帶領下，以120比89痛宰奧蘭多魔術。（圖取自x.com/celtics）
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（中央社記者陳容琛台北30日電）美國職籃NBA衛冕軍波士頓塞爾蒂克今天在球星塔特姆連3戰轟破35分帶領下，以120比89痛宰奧蘭多魔術，不僅如願淘汰對手，更取得東區準決賽門票。

已經在季後賽首輪握有聽牌優勢的塞爾蒂克，今天回到主場迎戰魔術，即便上半場打完陷入2分落後，不過易籃後靠著雙星塔特姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）聯手發威，成功逆轉戰局，還手握超過20分領先，早早奠定勝基，最後塞爾蒂克輕鬆搶下系列戰第4勝、晉級東區準決賽。

近況絕佳的塔特姆連3戰轟破35分，今天狂砍全場最高35分，外帶8籃板、10助攻，繳出堪稱「準大三元」的成績單，而季後賽首輪系列戰傷癒復出的布朗則挹注23分、6籃板，顯示逐漸走出傷痛的陰霾，兩人也幫助塞爾蒂克持續朝著衛冕之路邁進。

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值得一提的是，塞爾蒂克在例行賽創下團隊三分球紀錄，此役上半場卻沒能投進任何外線，成為近4年來頭一遭，對此塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）認為，只是需要找到不同的方式贏球，「每個系列戰的策略都不太一樣，而我們必須在攻守兩端找到贏球方法。」

塞爾蒂克率先晉級東區準決賽，不過對手尚未確定，因為紐約尼克今天未能成功捍衛主場，就算先發5名球員得分皆達到雙位數，最後仍以103比106惜敗底特律活塞，但尼克在系列戰仍取得3比2領先，下一戰將作客活塞。（編輯：陳政偉）1140430

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