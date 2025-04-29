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NBA巴特勒帶傷砍27分 勇士險勝火箭季後賽聽牌[影]

2025/4/29 13:54（4/29 14:20 更新）
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美國職籃NBA金州勇士29日以109比106擊敗休士頓火箭，當家球星巴特勒（圖）帶傷砍下全隊最高27分。（圖取自x.com/NBA）
美國職籃NBA金州勇士29日以109比106擊敗休士頓火箭，當家球星巴特勒（圖）帶傷砍下全隊最高27分。（圖取自x.com/NBA）
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（中央社記者陳容琛台北29日電）美國職籃NBA金州勇士今天靠著當家球星巴特勒帶傷砍下全隊最高27分，搭配波齊姆斯基挹注26分，最後以109比106擊敗休士頓火箭，季後賽首輪取得聽牌。

勇士今天在主場迎戰火箭，前役因臀部肌肉挫傷而缺陣的巴特勒（Jimmy Butler）本場也回歸賽場，沒想到他在上半場的投籃手感不佳、仍在尋找節奏，且在高強度的身體對抗防守下，雙方數度爆發口角，所幸衝突並未進一步擴大，而勇士帶著7分落後進入中場休息。

不過，勇士在易籃後脫胎換骨，下半場開局打出18比1攻勢，不僅一舉逆轉比分，還手握雙位數領先，即便一度又丟掉領先位置，但在關鍵時刻巴特勒挺身而出，包含終場前重要的5次罰球全數把握住，最後在火箭未能投進致勝一擊情況下，勇士以3分之差帶走勝利。

此役傷癒復出的巴特勒上場逼近40分鐘，攻下全隊最高27分，外帶5籃板、6助攻，成為勇士的致勝功臣。而後衛波齊姆斯基（Brandin Podziemski）外線手感火燙宛如陣中明星後衛柯瑞（Stephen Curry）化身，飆進全隊最高6記三分球、挹注26分，另有5籃板、5助攻。

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巴特勒幫助勇士在季後賽首輪取得聽牌優勢，甚至被防守悍將的隊友葛林（Draymond Green）形容「開啟季後賽模式的巴特勒拯救了我們的賽季」。

巴特勒賽後接受主辦單位採訪表示，很開心與這群隊友一起並肩作戰，「感覺真的很棒，我打球樂趣都回來了，贏球永遠是開心的一件事。」（編輯：張雅淨）1140429

#NBA
#巴特勒
#金州勇士
#美國職籃
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