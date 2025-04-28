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NBA公鹿不敵溜馬瀕淘汰 里拉德左腿傷勢不樂觀

2025/4/28 12:56（4/28 13:33 更新）
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美國職籃NBA公鹿後衛里拉德28日重返賽場，在首節剩餘5分多鐘時，因左小腿疼痛倒地。（美聯社）
美國職籃NBA公鹿後衛里拉德28日重返賽場，在首節剩餘5分多鐘時，因左小腿疼痛倒地。（美聯社）
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（中央社記者黎建忠台北28日電）美國職籃NBA印第安那溜馬，今天在季後賽第4戰靠中鋒特納攻下23分及團隊6成命中率，在客場以129比103獲勝，系列賽取得3比1聽牌優勢。公鹿球星里拉德則可能阿基里斯腱斷裂。

公鹿當家明星後衛里拉德（Damian Lillard），在對抗腿部血栓1個月後，今天終於重返賽場，不過他在首節剩餘5分多鐘時，在一次無碰撞的情況下，抓著左小腿痛苦倒地。

根據ESPN報導，現年34歲、曾9度入選NBA明星隊的里拉德，很可能遭逢左小腿阿基里斯腱斷裂的傷病；公鹿球團表示，將等進一步做完核磁共振（MRI）後，才能確定嚴重程度。

少了里拉德助陣，公鹿先發只能靠著「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）苦撐，他全場攻下28分，不過公鹿其餘3名先發球員，2人得6分、1人得3分。

雙方系列賽第5場將回到溜馬主場舉行，公鹿很可能上演連續2個賽季在首輪遭溜馬淘汰的情節；根據統計，公鹿在季後賽客場已經8連敗，其中5敗來自溜馬毒手。

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今天溜馬半場結束以63比52領先，下半場更是以高達69%的團隊投籃命中率控制著比賽，全場都沒有落後過。

溜馬中鋒特納（Myles Turner）在第3戰全場9投僅1中拿6分，今天立刻強勢反彈，首節就拿了9分，全場攻下23分、5籃板、4阻攻，且溜馬先發5人得分都在雙位數以上。（編輯：吳素柔）1140428

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#里拉德
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