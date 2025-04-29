騎士橫掃熱火晉級 4戰狂贏122分創NBA歷史[影]

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（中央社邁阿密29日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊今天以138比83狂勝邁阿密熱火，全隊不但以4比0橫掃系列賽晉級東區第2輪，同時也創下4戰狂勝122分的聯盟紀錄。

法新社報導，東區排名第一的騎士今天全面主導攻勢，在熱火主場完全壓倒對手奠定勝基，熱火未能上演老8傳奇，在球迷面前無奈地退出季後賽。

騎士的密契爾（Donovan Mitchell）拿下22分領先全隊，整晚騎士有6名球員得分來到2位數。

騎士的賈蘭德（Darius Garland）因腳趾受傷未上陣，但密契爾得到韓特（De’Andre Hunter）火力支援，韓特本場拿19分，傑洛姆（Ty Jerome）18分，莫布里（Evan Mobley）也有17分進帳。

騎士將在下一輪對上密爾瓦基公鹿或印第安納溜馬，溜馬目前在系列賽中以3-1領先。

密契爾表示騎士下定決心要迅速結束系列賽，他向透納電視網（TNT）表示，他們來這裡就是為了全場宰制對手。

比賽一開始，騎士殘酷的壓制力就顯而易見，他們在第1節迅速以43比17領先，熱火顯得措手不及。

騎士第2節進一步施壓，將領先幅度擴大至最多45分，半場結束時，兩隊分數已來到72比33。

騎士下半場繼續進攻，不斷得分擴大優勢，第3節中就已來到96比48，領先多達48分。

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進入第4節時，騎士領先優勢已擴大至111比63，全隊最終大勝對手，取得晉級。

熱火總教練史普斯塔（Erik Spoelstra）表示，繼26日以87比124慘敗之後，今天的大敗凸顯兩隊間的差距，但他大讚「克里夫蘭是非常優秀的球隊…我們像往常一樣不理性地認為有機會贏得這個系列賽，但他們讓我們看到，我們為何還沒有準備好」。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140429