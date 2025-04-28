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NBA尼克雙冠球星巴奈特去世 享年88歲

2025/4/28 14:00（4/28 14:26 更新）
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美國職籃NBA紐約尼克名人堂成員巴奈特週末去世，享壽88歲。（圖取自x.com/nyknicks）
美國職籃NBA紐約尼克名人堂成員巴奈特週末去世，享壽88歲。（圖取自x.com/nyknicks）
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（中央社紐約27日綜合外電報導）美國職籃NBA紐約尼克今天宣布，名人堂成員巴奈特（Dick Barnett）去世，享壽88歲。巴奈特曾助尼克在1970年與1973年奪得隊史僅有的2次NBA總冠軍。

綜合法新社與路透社報導，尼克在聲明中表示：「聽聞尼克傳奇人物巴奈特去世消息，我們感到非常悲痛」，「在他輝煌的職業生涯中，無論是在場上還是場下，巴奈特都完美體現了作為一名紐約尼克球員的真正意義。」

尼克並未透露巴奈特死因的詳細資訊。根據「紐約時報」，巴奈特週末在佛羅里達州一家生活輔助中心去世。

巴奈特1959年在選秀中由費城76人前身雪城國民（Syracuse Nationals）以第5順位挑走，他1965年來到尼克之前，還曾效力於洛杉磯湖人。

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巴奈特在尼克9個賽季裡，場均15.6分，在隊史得分榜排名第9。這位左撇子球員最出名的是他那獨特、帶有明顯後仰動作的跳投姿勢，當他把球高舉出手時，雙腿會在空中向後踢。

尼克1990年將巴奈特的12號球衣退役，以表彰他在球隊的傑出貢獻。巴奈特的球衣高掛於麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden），而他職業生涯的精彩表現，也將永遠銘刻在尼克球迷記憶中。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140428

#NBA
#紐約尼克
#洛杉磯湖人
#美國職籃
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