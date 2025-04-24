尼克後衛布朗森擊敗約基奇 獲NBA年度關鍵球員獎[影]

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（中央社紐約23日綜合外電報導）最近陸續出爐的NBA年度個人獎項，關鍵球員獎是由紐約尼克後衛布朗森拿下，得票在布朗森之後的分別是丹佛金塊的約基奇與明尼蘇達灰狼的愛德華茲。

根據美國職籃NBA官網報導，這項首次於2022-23賽季頒發的獎項，目的是為表揚在激烈賽事最後階段為隊友做出最佳貢獻的球員。由全球媒體組成的100人評審團，最後根據NBA總教練的提名選出優勝者。

在2024-25例行賽中，布朗森（Jalen Brunson）在關鍵時刻的場均得分達5.6分，位居全聯盟之首。關鍵時刻是指比賽第4節最後5分鐘或延長賽中，雙方差距5分以內的時刻。布朗森在這些比賽中，投籃命中數52也是聯盟第1，至於總得分156排名第2，助攻數28次排名第3。

布朗森在關鍵時刻投籃命中率為51.5%，罰球命中率為84%。在他參與的28場關鍵賽事中，尼克戰績為17勝11負。

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整體數據而言，布朗森本賽季65場比賽中，場均35.4分鐘內得到26分並有7.3次助攻，這兩項數據均名列聯盟第8，同時他已連續2年入選NBA明星賽。

今天的年度關鍵球員（Clutch player of the year）投票中，布朗森最後是以426分奪冠，再來是約基奇（Nikola Jokic）312分，愛德華茲（Anthony Edwards）以47分名列第3。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140424