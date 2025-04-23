NBA唐西奇準大三元領軍 湖人季後賽扳平灰狼

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星唐西奇今天西區季後賽首輪第2戰在主場繳出31分、12籃板、9助攻「準大三元」，加上詹姆斯奪21分，率隊以94比85擊敗明尼蘇達灰狼，系列賽扳成1比1平手。

湖人西區季後賽首輪首戰在主場以22分差距輸給灰狼，還被對手狂轟21顆三分球，今天第2戰提升防守強度，上半場不僅讓對方外線10投僅2中，球隊進攻重心唐西奇（Luka Doncic）連2場都在首節大爆發，個人獨攬16分比灰狼全隊單節得分都還多。

湖人前2節最多領先22分，上半場打完仍以58比43領先，而唐西奇前2節已有22分入袋。

灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）第3節率隊反攻，一度追成只落後11分，而湖人唐西奇、八村壘輪流挹注火力情況下，帶著16分領先進入決勝節。

灰狼決勝節拉出一波12比5攻勢，將差距縮小至個位數，而湖人詹姆斯（LeBron James）挺身而出穩住團隊氣勢，順利在主場復仇成功，收下7戰4勝制系列賽首勝，避免帶著2連敗前進26日客場賽事。

談到防守，唐西奇認為，防守從來不是一個人的事，而是場上5名球員共同努力，球隊必須帶著同樣的防守強度面對第3戰，「我了解明尼蘇達的球迷很瘋狂，我們必須得繼續保持專注，爭取拿下勝利。」

湖人的詹姆斯攻下21分、11籃板、7助攻，唐西奇攻防兩端表現出色，拿下31分、12籃板，還創造隊友得分機會，送出9助攻，只差1助攻就完成大三元。

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根據美媒統計，唐西奇加入麥肯（George Mikan）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）行列，成為史上第3位在湖人生涯前2場季後賽都能至少拿下30分以上的球員。

至於灰狼今天三分球25投僅5中，藍德爾（Julius Randle）攻下全隊最高27分、6助攻，愛德華茲則貢獻25分。（編輯：張雅淨）1140423