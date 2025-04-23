普瑞查德替補飆進最多三分球 獲NBA年度最佳第6人

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（中央社波士頓22日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克後衛普瑞查德（Payton Pritchard）今天獲選NBA年度最佳第6人（Sixth Man of the Year）。

路透社報導，普瑞查德在全球媒體評審團的100張第1名選票中獲得82張，共拿下454分。

底特律活塞的畢斯利（Malik Beasley）獲得13張第1名選票，總分279居次；克里夫蘭騎士的傑洛姆（Ty Jerome）有2張第1名選票，以91分名列第3。

普瑞查德在NBA的5個球季全部效力於塞爾蒂克，本季80場比賽平均繳出14.3分、3.8籃板、3.5助攻，皆為生涯新高，其中僅先發3場，其餘均為替補上場。

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他板凳出發共獲1079分，是本季NBA替補球員中得分最高。

他的三分球命中率40.7%，投進255顆三分球，場均3.2顆；其中246顆是替補時命中，為NBA史上最多。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1140423