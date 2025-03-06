NBA塞爾蒂克宰拓荒者 懷特、普里查德飆三分寫紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）NBA波士頓塞爾蒂克今天以128比118擊敗波特蘭拓荒者，而懷特、普里查德各拿下41分、43分，不僅隊史首次出現2名球員同場至少40分，更是聯盟首次有同隊2名球員各投進至少9顆三分球。

塞爾蒂克今天主場迎戰拓荒者，塔特姆（Jayson Tatum）因肩傷缺陣，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）也都休兵，儘管一口氣少了3大先發主力，所幸團隊士氣依舊高昂。

綠衫軍上半場結束以66比55領先，第3節更將分數拉開至20分，而懷特（Derrick White）、普里查德（Payton Pritchard）前3節合力飆進17顆三分球更是關鍵，決勝節更率隊取得25分領先優勢。

拓荒者末節展開追分，夏普（Shaedon Sharpe）、塞門斯（Anfernee Simons）連續命中三分，一度將差距縮小至個位數，而塞爾蒂克的懷特、普里查德關鍵時刻再度挺身而出，擋下對手反撲。

塞爾蒂克的普里查德、懷特今天各投進10顆、9顆三分球，普里查德更是扮演板凳暴徒，轟下43分，至於懷特進帳41分，2人得分都創生涯新高。至於拓荒者全隊最高得分為塞門斯30分，夏普25分次之。

根據美國媒體ESPN報導，這也是塞爾蒂克隊史首次出現2名球員同場砍下至少40分，這項難得紀錄更是連「雙探花」塔特姆、布朗（Jaylen Brown）過去也未曾辦到。

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不僅如此，普里查德、懷特還締造聯盟新紀錄，成為史上第一對同隊球員同場各飆進至少9顆三分球。

不過，普里查德前3節就投進10顆三分球，決勝節其實有機會挑戰史瑪特（Marcus Smart）所保有的單場11顆隊史紀錄，但他表示，當下不知道自己已經投進10顆三分球，但不會特別強求紀錄，「我覺得這對比賽不尊重，對我的隊友也是不尊重。」（編輯：李亨山）1140306