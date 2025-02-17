NBA明星賽美國老將勝國際軍團 柯瑞獲MVP[影]

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（中央社舊金山16日綜合外電報導）今年大幅改制的NBA全明星賽，最終戰是由是由美國老將對上國際軍團。結果這場美國與世界之爭，最後是由美國老將以41比25獲勝，柯瑞獲得本屆明星賽最有價值球員。

NBA明星賽今年改制為小型錦標賽，今天晚上的冠軍戰是由歐尼爾（Shaquille O'Neal）領軍的美國老將，對上巴克利（Charles Barkley）挑出的國際軍團。美國老將雖然洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣，但金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）先以3分球拔得頭籌。

美國老將先拿分後，波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）連下8分將比數帶到11比0，此時巴克利的國際軍團僅有罰球1分進帳，比賽因流程暫停許久後，雙方回到場上互以3分球攻擊。

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在幾乎沒有防守的互轟中，美國老將的命中率顯然勝於對手，最後塔特姆以扣籃助美國老將拿下改制後首座明星賽冠軍，他單場15分也是兩隊最多，而神射手柯瑞這場比賽也有12分進帳，最後奪下本屆明星賽的最有價值球員（MVP）。

國際軍團中，首次入選明星的法國小將溫班亞馬（Victor Wembanyama）拿下11分，湯斯（Karl-Anthony Towns）也有8分進帳。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140217