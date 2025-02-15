2025籃球名人堂最終候選名單出爐 NBA甜瓜魔獸入列

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（中央社麻州春田市14日綜合外電報導）奈史密斯籃球名人堂今天公布2025年最終候選名單，17位候選者包括前美國職籃NBA球星「甜瓜」安東尼、曾來台打球的「魔獸」霍華德、前美國女子職籃WNBA球星博德。

路透社報導，其他候選者還有芝加哥公牛教頭杜諾文（Billy Donovan）、岡薩加大學（Gonzaga University）教練費攸（Mark Few）以及2008年美國奧運男籃代表隊。

安東尼（Carmelo Anthony）生涯共得2萬8289分，在NBA聯盟史上排名第10，他曾10度入選明星賽，並囊括2008、2012與2016年共3面奧運男籃金牌。

他曾帶領雪城大學（Syracuse University）贏得2003年全美大學體育聯盟（NCAA）男籃冠軍；2021年NBA為慶祝75週年遴選75大球星，安東尼也是其中之一。

霍華德（Dwight Howard）於2009至2011年期間，3度獲選NBA年度最佳防守球員，且8度入選明星賽。

他生涯抓下1萬4627個籃板球，於NBA史上排名第10；共賞對手2228個阻攻，排名第13。

女將博德（Sue Bird）在2004、2008、2012、2016與2020年共5屆奧運摘下女籃金牌，4度勇奪WNBA冠軍，並2度帶領母校康乃狄克大學（UConn）拿下NCAA女籃桂冠。

她13度入選WNBA明星賽，生涯3234次助攻讓她至今仍是WNBA聯盟紀錄保持人。

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在2008年奧運，美國男籃代表隊以8戰8勝完勝戰績奪金，與對手比分差距場均達27.9分。這支隊伍由已故球星布萊恩（Kobe Bryant）與基德（Jason Kidd）、韋德（Dwyane Wade）3人共同擔任隊長，其他隊員還包括詹姆斯（LeBron James）、保羅（Chris Paul）、安東尼和霍華德。

最終入選名單將於4月5日揭曉，屆時NCAA正在聖安東尼奧（San Antonio）進行「最終4強」（Final Four）賽。入堂儀式則將於9月6日在麻州春田市（Springfield）舉行。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1140215