NBA明星賽 騎士組合勇奪技術挑戰賽冠軍

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（中央社台北16日綜合外電報導）美國職籃NBA明星週的技術挑戰賽今天登場，馬刺組合保羅、溫班亞馬因鑽規則漏洞提前遭淘汰，最終由騎士組合莫布里和密契爾摘下技術挑戰賽冠軍。

NBA明星週於台灣時間15至17日進行，15日是名人賽和新秀賽；16日是技術挑戰賽、三分球及扣籃大賽；17日是壓軸的全明星賽。

技術挑戰賽在金州勇士主場大通中心（Chase Center）舉行，比賽由4支NBA雙人組合廝殺。球員需在最短時間內完成諸如穿越障礙、精準傳球及定點投籃等指定任務，是考驗全方位技術。2022年起技術挑戰賽採團隊模式，這次主場代表為勇士隊組合。

馬刺組合溫班亞馬（Victor Wembanyama）、保羅（Chris Paul）率先登場，但他們在第一輪比賽採只求快速出手而不求準確達成任務，被認為是鑽規則漏洞而遭取消資格。賽後密契爾開玩笑地說：「他們作弊」。

接下來出場的是代表新秀的組合亞特蘭大老鷹前鋒利沙榭（Zaccharie Risacher）及華盛頓巫師中鋒薩爾（Alex Sarr）。這對分別為2024年NBA選秀狀元和榜眼的組合在第一輪成績為1分19秒14，不到一秒之差無緣進入決賽。

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最後由勇士組合葛林（(Draymond Green）、穆迪（Moses Moody）進入決賽，與騎士組合莫布里（Evan Mobley）、密契爾（Donovan Mitchell）對決。

葛林在胸前傳球環節3次都失敗，無法及時完成剩餘關卡，以致勇士組合不敵最終在決賽只耗時約1分鐘就完成全部挑戰的騎士組合，後者也成為技術挑戰賽2022年改制為團隊賽以來，首支在非主場環境獲勝的組合。（譯者：陳亦偉）1140216