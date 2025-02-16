NBA灌籃大賽Mac McClung爆扣4次都滿分 史上首位三連霸[影]
2025/2/16 12:13（2/16 12:43 更新）
（中央社台北16日綜合外電報導）美國職籃NBA明星週今天進行三分球及灌籃大賽。邁阿密熱火後衛球星赫洛（Tyler Herro）拿下三分球大賽冠軍；奧蘭多魔術麥克隆（Mac McClung）則締造灌籃大賽三連霸。
NBA明星週於台灣時間15至17日進行，15日是名人賽和新秀賽；16日是技術挑戰賽、三分球及灌籃大賽；17日是壓軸的全明星賽。
三分球大賽有8位參賽者，首輪取前3名晉決賽。尋求三連霸的公鹿球星里拉德（Damian Lillard）首輪只拿18分便遭淘汰，他兩顆最遠距三分球都沒進，9個加分球也只投進4個，無緣衛冕。
赫洛以第3名晉級決賽，兩顆價值3分的遠距三分球都投進，最終以24分險勝23分的金州勇士希爾德（Buddy Hield）抱走冠軍獎盃。赫洛成為熱火隊史第4位三分球大賽冠軍，前三位分別是1995年的萊斯（Glen Rice）、2009年庫克（Daequan Cook）及2011年瓊斯（James Jones）
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令人血脈賁張的灌籃大賽有4人參賽，魔術隊發展聯盟球員麥克隆首輪就展現氣勢，完成跳過一輛汽車反手灌籃動作獲得滿分50分，他整場扣籃大賽4次拿到滿分。
麥克隆成為NBA自1984年創辦灌籃大賽以來，第一位完成灌籃大賽三連霸的選手。之前只有「矮腳虎」羅賓森（Nate Robinson）拿過3次灌籃大賽冠軍，但他各是在2006、2009及2010年。（譯者：陳亦偉）1140216
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