飛越216公分歐尼爾 麥克隆灌籃大賽2連霸[影]

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（中央社印第安納波利斯17日綜合外電報導）麥克隆今天靠決賽輪飛越216公分高的「俠客」歐尼爾後驚天一灌拿下滿分，展現他驚人的滯空能力，也奪下這次美國職籃NBA明星賽灌籃大賽冠軍，成功完成2連霸。

本次NBA明星賽在印第安納溜馬主場進行，今天灌籃大賽參賽的有波士頓塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown） 、邁阿密熱火的小哈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）、紐約尼克的杜平（Jacob Toppin）和尋求衛冕，G聯盟（G League）奧西歐拉魔術（Osceola Magic）的麥克隆（Mac McClung）4名球員。

第1輪每名球員有兩次灌籃機會，取得分較高的兩球員晉級決勝輪。

去年灌籃大賽讓人眼睛為之一亮，被喻為「拯救灌籃大賽的男人」麥克隆今天在第1輪就展現他的能耐。

麥克隆的第1灌飛越配合的持球者，拿球後故意放球再將球拿回灌進，展現驚人的空中續航力；第2灌他正面飛向籃框挺腰後，再轉身以背對籃框的方式將球猛力灌進，又一次讓人看見他在空中飛行的絕妙身影。

在第1輪比拚後，由麥克隆與布朗闖進決賽輪。

決勝輪的第1灌，麥克隆讓兩人疊羅漢給球，他在飛過兩個人後拿球，單手將球灌進，拿下48.8分的高分。

第2灌他將場邊身高7呎1吋（約216公分）、體型壯碩的歐尼爾（Shaquille O’Neal）拉進場擔任給球工作，靠著飛越歐尼爾後背框灌進的絕妙好球，拿下滿分50分，最終再度奪下灌籃大賽冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130218