NBA全明星週三分球大賽 熱火「英雄哥」赫洛奪冠[影]

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（中央社記者黎建忠台北16日電）美國職籃NBA全明星賽今天進行三分球大賽，效力於邁阿密熱火的「英雄哥」赫洛，在決賽轟下24分順利奪冠，他也是熱火隊史第5名奪冠的球員。

今年三分球大賽共有8人參賽，包括紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）、底特律活塞的康寧漢（Cade Cunningham）、克里夫蘭騎士的賈蘭德（Darius Garland）、熱火的赫洛（Tyler Herro）、金州勇士的希爾德（Buddy Hield）、布魯克林籃網的強森（Cameron Johnson）、密爾瓦基公鹿的里拉德（Damian Lillard）、洛杉磯快艇的鮑爾（Norman Powell）。

經過首輪激戰後，由獲得31分的希爾德、24分的賈蘭德、19分的赫洛順利晉級決賽。

沒想到在決賽當中，3人表現都相當普通，率先登場的赫洛拿下24分，第2位登場的賈蘭德更只有19分。

輪到壓軸登場的地主球員希爾德，表現也不如預期，他選擇在最後1點的底線放置5顆「Money Ball（每球2分）」，只可惜僅投進4球，最終拿到23分，讓赫洛以1分之差驚險奪冠。

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在熱火隊史上共5人拿過三分球大賽冠軍，前一次是2010-11賽季的瓊斯（James Jones），當時他在滿分30分中拿到20分。

赫洛賽後接受轉播單位訪問時表示，「這個冠軍很幸運，只能說是其他球員表現不好，才會被我拿到這座冠軍。不過我還是非常開心，也堅信平常的訓練很紮實，才能有這樣的成果。」（編輯：張雅淨）1140216