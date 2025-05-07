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NBA柯瑞傷退巴特勒一肩扛 勇士勝灰狼寫紀錄[影]

2025/5/7 13:06（5/7 13:25 更新）
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美國職籃NBA金州勇士7日以99比88擊敗灰狼，當家球星巴特勒（左）拿下20分、11籃板、8助攻。（美聯社）
美國職籃NBA金州勇士7日以99比88擊敗灰狼，當家球星巴特勒（左）拿下20分、11籃板、8助攻。（美聯社）
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（中央社記者黎建忠台北7日電）美國職籃NBA金州勇士今天在季後賽第2輪客場首戰灰狼，儘管柯瑞只打13分鐘就受傷退場，但巴特勒拿下20分、11籃板、8助攻，仍率隊以99比88獲勝，並寫下聯盟季後賽紀錄。

連同今天金州勇士客場擊敗明尼蘇達灰狼在內，NBA出現季後賽史上首次，在第2輪首戰全都是客場球隊獲勝，也就是都完成「以下剋上」的戲碼。

勇士季後賽首輪和休士頓火箭打滿7場才辛苦晉級，僅休息1天就作客對上休息了6天的灰狼。

沒想到，主場作戰的灰狼，首節雖以20比18領先，但第2節僅拿下11分，半場結束反被勇士以44比31超前。

灰狼今天外線手感盡失，前16次三分球出手全都落空，全場三分球29投5中，命中率僅17.3%；儘管灰狼在第4節一度追到9分差距，但勇士希爾德（Buddy Hield）先投進三分球，接著巴特勒（Jimmy Butler）又在禁區拋投得手，幫助勇士重回雙位數領先。

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勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），在第2節投進1記三分球後，突然抓著自己的左後大腿隨後退場，球團也宣布，柯瑞是大腿拉傷本場不會回歸。

勇士巴特勒差2次助攻就能完成大三元，他賽後受訪時表示，「有柯瑞在場比賽就會很好打，在他受傷之後，我就得站出來率領球隊，把這場艱困的比賽拿下來。」（編輯：李亨山）1140507

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