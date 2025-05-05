NBA希爾德狂砍9記三分彈 勇士搶7戰淘汰火箭[影]

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（中央社記者黎建忠台北5日電）美國職籃NBA金州勇士今天在關鍵的搶7大戰客場對上火箭，靠著奇兵希爾德砍進9記三分彈、轟下33分，加上柯瑞末節即時甦醒接管戰局，終場以103比89擊落火箭闖進季後賽第2輪。

ESPN報導，勇士是NBA史上第7支以第7種子身分挺進西區季後賽第2輪的球隊，並且更是隊史上第5次在季後賽淘汰休士頓火箭。

柯瑞（Stephen Curry）上半場手感不佳，僅攻下3分，不過靠著希爾德（Buddy Hield）半場就轟下6記三分球幫助下，反而以51比39領先火箭。

下半場勇士依舊保持著領先，全場「只」攻下22分的柯瑞，在第4節即時甦醒，單節拿下14分，並且在終場前2分55秒投進三分球，幫助球隊擴大到17分領先時，又做出招牌的「晚安」手勢。

全場攻下33分的希爾德，個人三分球11投9中，比火箭全隊18投6中還要多，而希爾德也締造了NBA史上季後賽第7戰單場投進最多三分球的紀錄。

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根據美國媒體StatMuse統計，勇士的柯瑞和葛林（Draymond Green），也是NBA史上首對在季後賽第7戰同時繳出至少10分、5籃板、5助攻的隊友。

勇士巴特勒（Jimmy Butler）攻下20分、8籃板、7助攻，自從他透過交易加入勇士後，本季戰績提升到28勝11敗；勇士在西區季後賽第2輪將對上明尼蘇達灰狼。（編輯：李亨山）1140505