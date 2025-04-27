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NBA培頓替補立大功 柯瑞轟36分勇士勝火箭[影]

2025/4/27 11:54（4/28 11:03 更新）
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NBA金州勇士柯瑞。（圖取自x.com/warriors）
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（中央社記者黎建忠台北27日電）美國職籃NBA金州勇士今天回到主場迎戰休士頓火箭，儘管少了因傷缺陣的巴特勒，但在柯瑞貢獻36分，外加培頓在關鍵時刻連得9分帶動下，以104比93取得季後賽系列賽2比1領先。

西區第7種子的勇士，在前2場對上西區第2種子的火箭戰成1比1平手，今天第3戰回到勇士主場，不過卻少了前一場「坐飛機」導致臀部肌肉挫傷的巴特勒（Jimmy Butler）。

首節雙方命中率都偏低，勇士以18比22落後，不過第2、3節兩隊互相拉鋸，前3節結束，火箭僅以71比69取得2分優勢。

終場前5分47秒，勇士還以83比84落後，此時在培頓（Gary Payton II）個人連得9分帶動下，拉出一波14比4攻勢，順利奠定勝基。

全場攻下36分的柯瑞（Stephen Curry），生涯季後賽得分累積4053分，正式超越帕克（Tony Parker）、來到排名第10，排名第9則是威斯特（Jerry West）的4457分。

柯瑞賽後受訪提到，這場能夠贏下來全靠防守，「不只是我自己而已，每一個隊員都是如此，大家都拚命做好防守。」

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談到培頓在第4節的關鍵貢獻，柯瑞說：「我們對他一直都很有信心，他讓我在被包夾時可以做出貢獻，他能輕鬆切入上籃，也可以命中關鍵的底角三分球。」

勇士在培頓全場16分帶動下，板凳得分以42比28大勝火箭。（編輯：張雅淨）1140427

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