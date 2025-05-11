NBA灰狼客場勝勇士 藍德爾今年季後賽首度大三元[影]
2025/5/11 13:11（5/11 13:44 更新）
（中央社記者黎建忠台北11日電）美國職籃NBA明尼蘇達灰狼今天在藍德爾繳出大三元，以及愛德華茲挹注36分的帶動下，以102比97在客場扳倒金州勇士，季後賽對戰取得2比1的領先優勢。
勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）持續因為大腿拉傷的原因，連續第2場缺席。儘管巴特勒（Jimmy Butler）努力填補火力空缺攻下33分，替補的庫明加（Jonathan Kuminga）也拿到30分，但勇士還是難敵對手攻勢。
少了柯瑞的勇士，進攻模式也不太一樣，全隊在上半場三分球5投皆空，全場團隊三分球也僅出手23次，投進10球。
上半場勇士以42比40領先，下半場雙方互有拉鋸，但在第4節初，勇士還以82比77領先，結果接下來灰狼回敬一波13比2的攻勢超前比數；終場前79秒，灰狼靠著愛德華茲（Anthony Edwards）命中三分，將差距確保在7分差，奠定比賽勝基。
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勇士前鋒葛林（Draymond Green）在比賽還剩下4分多鐘時因6犯離場，讓勇士在最後關頭失去一名可靠的防守大將。
藍德爾（Julius Randle）全場攻下24分、12助攻、10籃板，完成今年季後賽首度大三元。根據美國媒體統計，自從2020年季後賽以來，藍德爾是除了柯瑞、約基奇（Nikola Jokic）以外，能完成如此數據的大三元球員。（編輯：管中維）1140511
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