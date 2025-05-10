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NBA密契爾飆43分宰溜馬 騎士季後賽扳回一城[影]

2025/5/10 11:40（5/10 12:11 更新）
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美國職籃NBA克里夫蘭騎士10日靠著球星密契爾（中）飆進全場最高43分，最後以126比104痛宰溜馬。（圖取自x.com/cavs）
美國職籃NBA克里夫蘭騎士10日靠著球星密契爾（中）飆進全場最高43分，最後以126比104痛宰溜馬。（圖取自x.com/cavs）
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（中央社記者陳容琛台北10日電）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天靠著球星密契爾飆進全場最高43分，最後以126比104痛宰溜馬，在東區準決賽扳回一城，避免讓對手率先於系列戰聽牌。

貴為東區例行賽頭號種子的騎士卻在東區準決賽面臨極大考驗，尤其前役遭到溜馬逆轉苦吞敗仗，接連在主場優勢下失利後，騎士只能帶著系列戰0勝2負劣勢征戰客場。

不過，在NBA年度最佳防守球員得主莫布里（Evan Mobley）、明星後衛賈蘭德（Darius Garland）及前鋒韓特（De'Andre Hunter）等傷兵順利歸隊，騎士今天在第3戰早早手握大幅度領先，即便第4節面對溜馬反撲，但密契爾（Donovan Mitchell）挺身而出飆分穩定軍心，率隊以超過20分之差取勝。

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此役騎士先發5名球員得分皆達到雙位數，其中當家後衛密契爾不僅狂轟全場最高43分，還外帶9籃板、5助攻，斯特魯斯（Max Strus）則飆進4記三分球，攻下20分、7籃板、7助攻，至於明星中鋒莫布里繳出18分、13籃板、4助攻、3抄截、3阻攻的全能成績單。

值得一提的是，密契爾已經連續兩戰飆破40分，一肩扛下騎士進攻端重任，他在賽後接受媒體聯訪時指出，只是獲得1場勝利，並告訴隊友不要高興太早，目標是在下一場客場比賽將系列戰扳平，「下一戰絕對是這個系列戰最難打的一場，即便我們完成一個階段的任務，但還是得繼續前進。」（編輯：李亨山）1140510

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