NBA布朗森23分、哈特大三元 尼克淘汰塞爾提克挺進東區冠軍賽

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（中央社記者黎建忠台北17日電）美國職籃NBA紐約尼克今天靠著布朗森23分、6助攻，加上哈特挹注10分、11籃板、11助攻的大三元，終場就以119比81，系列賽4比2淘汰衛冕軍塞爾提克，相隔24年再度挺進分區冠軍戰。

紐約尼克今天首節雖僅以26比20領先，但第2節是雙方勝負分水嶺，尼克單節攻下38分，反觀波士頓塞爾提克只投進6球、拿下17分，半場結束尼克就以64比37領先綠衫軍。

第3節塞爾提克得分依舊沒起色，加上雙星之一的布朗（Jaylen Brown）又提前犯滿離場，無疑雪上加霜；下半場尼克最多領先達41分，輕鬆6場拿下系列賽。

根據ESPN報導，尼克半場領先27分，追平隊史季後賽最大勝差；終場以38分擊敗塞爾提克，同樣也寫下隊史季後賽對塞爾提克的最大勝分差。

全場攻下23分、6籃板、6助攻的布朗森（Jalen Brunson）賽後受訪時表示，這是1場很棒的比賽，「我們第5戰沒有打好，所以今天全隊都反彈，彼此拉著對方前進，這種感覺非常好。」

尼克終止NBA史上第3長的連續24年沒能晉級分區決賽，而上次尼克闖進東區決賽是1999-2000年賽季，對手正好就是溜馬，當時系列賽尼克以2比4落敗，布朗森那時候才3歲。

哈特在關鍵第6戰繳出10分、11籃板、11助攻大三元，成為尼克隊史自從1972年球星佛瑞澤（Walt Frazier）之後，再度於季後賽繳出大三元的球員。

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NBA東區冠軍賽將由尼克對上溜馬，首戰於台灣時間5月22日早上8時在紐約登場。

例行賽拿下61勝21敗、東區第2的塞爾提克，不但沒能完成衛冕，當家球星塔特姆（Jayson Tatum）又在比賽中受到阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，儘管已順利完成手術，但要面臨長達1年的復健期。（編輯：李亨山）1140517