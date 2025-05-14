NBA約基奇轟44分無力回天 金塊不敵雷霆遭聽牌

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（中央社記者陳容琛台北14日電）美國職籃NBA丹佛金塊當家球星約基奇今天狂轟44分、15籃板，可惜球隊仍以105比112不敵奧克拉荷馬雷霆，在西區準決賽系列戰陷入2比3落後。

在7戰4勝制的NBA季後賽西區準決賽，金塊對決雷霆戰況激烈，雙方賽前拚成2比2平手，因此今天關鍵第5戰將決定哪支球隊率先搶下聽牌優勢，客場挑戰的金塊前3節靠著球星約基奇（Nikola Jokic）、莫瑞（Jamal Murray）輪番飆分，帶著8分領先進入決勝節。

然而，雷霆在第4節急起直追，金塊僅靠約基奇獨撐，其餘球員並未及時跳出來分擔得分壓力，漸漸失去領先，就算約基奇在終場前飆進高難度三分彈，仍無法帶領球隊扭轉頹勢，最後金塊以7分差吞敗。

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此役約基奇上場44分鐘，以68%投籃命中率狂轟全場最高44分，包含飆進5記三分球，還外帶15籃板、5助攻，莫瑞也挹注28分，可惜兩人包辦金塊近70%得分，卻缺少隊友火力支援，只能看著雷霆搶下關鍵勝利。

雷霆今天攻勢呈現多點開花，先發5名球員得分皆達雙位數，其中以當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的31分、6籃板、7助攻為最佳，尤其終場前48秒砍進鎖定勝果的三分球，賽後他接受轉播單位採訪時透露，關鍵在於信任隊友，「無論發生什麼狀況，我們總是能靠著團隊解決。」（編輯：龍柏安）1140514