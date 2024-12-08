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NBA約基奇飆新高56分無用 巫師挫金塊終止16連敗

2024/12/8 16:07（12/8 16:13 更新）
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華盛頓巫師7日在後衛普爾（右）繳出39分帶領下搶到10月30日以來首勝。（美聯社）
華盛頓巫師7日在後衛普爾（右）繳出39分帶領下搶到10月30日以來首勝。（美聯社）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊中鋒約基奇今天砍下生涯單場新高56分，但在陣中缺少莫瑞等大將支援下，擋不住一心求勝的華盛頓巫師；終場巫師以122比113奪勝，總算終止近期的16連敗。

上個賽季抱走生涯第3座年度最有價值球員（MVP）的約基奇（Nikola Jokic），今天還貢獻16個籃板和8助攻，但獨木難支，巫師在後衛普爾（Jordan Poole）繳出39分帶領下搶勝，這是他們10月30日以來首勝。

普爾今天投進生涯單場最多的三分球，巫師全隊命中16顆，有9顆是他貢獻。反觀金塊，全隊24次三分球出手，僅射中5顆。

金塊此役少了戈登（Aaron Gordon）、莫瑞（Jamal Murray）、沙瑞奇（Dario Saric）等大將，讓巫師開賽沒多久就得以掌控戰局，首節打完36比29領先，上半場結束，比數更擴大到69比57。

巫師除了有普爾繳出優秀表現，隊友帕尚尼（Justin Champagnie）貢獻23分，瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）襄助20分和12個籃板，都是球隊致勝功臣。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳彥鈞）1131208

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