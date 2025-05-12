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NBA雷霆險勝金塊 西區準決賽2比2平手[影]

2025/5/12 09:00（5/12 09:21 更新）
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美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆11日以92比87擊敗金塊，當家球星亞歷山大（中間白衣球員）攻下25分、6個籃板與6次助攻。（路透社）
美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆11日以92比87擊敗金塊，當家球星亞歷山大（中間白衣球員）攻下25分、6個籃板與6次助攻。（路透社）
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（中央社丹佛11日綜合外電報導）美國職籃NBA季後賽，奧克拉荷馬雷霆今天頂住丹佛金塊下半場反攻，在系列賽第4戰以92比87擊敗對手，目前兩隊戰績為2勝2敗平手。

法新社報導，雷霆與金塊分別有著年度最有價值球員呼聲最高的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與約基奇（Nikola Jokic）。亞歷山大今天得到25分、6個籃板與6次助攻，雷霆最終在這場強守難攻的比賽中獲勝。

雷霆是西區龍頭，例行賽取得聯盟最佳的68勝，但他們今天全場投籃命中率僅87投31中，略高於金塊的80投25中。特別是第1節雷霆得17分，金塊只有8分，據「運動畫刊」（Sports Illustrated）報導，25分的總得分追平了NBA季後賽史上單節得分最低紀錄。

金塊今天在第3節首次超前，不過雷霆在第4節還剩8分35秒時，由華勒斯（Cason Wallace）命中三分球再次要回領先，並將優勢維持至比賽結束。

亞歷山大說：「他們（金塊）顯然在中場休息後表現非常出色，對我們發起猛攻，但防守端始終是我們的…我們重整隊伍並且取得勝利。」

雷霆將在13日於主場迎接雙方的第5戰。

金塊雖然在開賽初沒有太多表現，但第3節中段憑戈登（Aaron Gordon）三分球以53比52領先。上個賽季NBA最有價值球員的約基奇，為全隊拿下27分與13個籃板。

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金塊的莫瑞（Jamal Murray）和布勞恩（Christian Braun）各得17分，戈登貢獻15分，全隊在第4節初曾將領先優勢擴大到8分，但未能堅守。

金塊總教練艾德曼（David Adelman）表示，「我認為兩隊球員都累了」。他補充說，雷霆替補球員拿下35分，而金塊替補只拿到8分，這才是真正的差距。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140512

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