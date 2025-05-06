NBA高登三分彈逆轉 金塊西區準決賽首戰奪勝

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（中央社記者陳容琛台北6日電）美國職籃NBA丹佛金塊今天靠著高登在終場前4秒飆進致勝三分彈，最後以121比119逆轉總冠軍大熱門的奧克拉荷馬雷霆，在西區準決賽首戰旗開得勝。

2天前才與洛杉磯快艇拚到第7戰勝出的金塊，沒有獲得太多休息時間，隨即啟程作客雷霆迎接西區準決賽，體能狀況備受考驗，今天在擋不住對手多點開花的情況下，幾乎整場陷入落後，所幸金塊在決勝節「熱機」完畢，尤其靠著約基奇（Nikola Jokic）終場前1分鐘的關鍵三分球，追到僅剩1分差。

終場前13秒雷霆新星霍姆葛倫（Chet Holmgren）兩次罰球皆未命中，給予金塊的逆轉契機，前一個系列戰曾上演致勝灌籃終結比賽的高登（Aaron Gordon），接獲隊友衛斯布魯克（Russell Westbrook）傳球後，這次果斷選擇三分出手，隨著球應聲入網，再次扮演金塊逆轉英雄。

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在金塊僅落後1分卻決定投三分球，高登賽後接受轉播單位採訪時解釋，只要是空檔就是正確的投籃選擇，並稱讚隊友衛斯布魯克做出對的判斷，「不管會不會投進，獲得空檔投籃機會就是不要猶豫。」

此役最大焦點是金塊約基奇與雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的最有價值球員（MVP）頂尖對決，其中亞歷山大繳出「準大三元」33分、10籃板、8助攻成績單，只是約基奇表現更加搶眼，不僅狂轟全場最高44分，還豪摘22籃板，而且幫助球隊奪勝，堪稱面子、裡子「雙贏」。（編輯：李亨山）1140506