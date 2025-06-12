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NBA總冠軍G3馬瑟倫27分率溜馬擊敗雷霆 系列賽2比1領先[影]

2025/6/12 11:52（6/12 12:03 更新）
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美國職籃NBA總冠軍系列賽11日進行第3戰，印第安納溜馬以116比107擊敗對手奧克拉荷馬雷霆。（圖取自x.com/Pacers）
美國職籃NBA總冠軍系列賽11日進行第3戰，印第安納溜馬以116比107擊敗對手奧克拉荷馬雷霆。（圖取自x.com/Pacers）
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（中央社印第安納波利斯11日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍系列賽今天進行第3戰，印第安納溜馬在馬瑟倫全場27分和哈利伯頓準大三元表現下，以116比107擊敗對手奧克拉荷馬雷霆，系列賽戰績來到2比1領先。

總冠軍系列賽前2戰兩隊在雷霆主場打成1平，今天移師印第安納波利斯（Indianapolis），是溜馬時隔25年再次於主場迎來總冠軍賽。

今天第1節雷霆祭出一波10比4攻勢，前鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）上場8分鐘有13分表現，助球隊率先取得32比24優勢。

溜馬第2節力拼反撲，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的三分長射先是將比分拉至35比36，接著麥康奈（T.J. McConnell）兩罰俱中，讓球隊在這場比賽首度領先。雷霆替補球員喬（Isaiah Joe）此時適時建功，上場4分鐘兩次出手三分球皆中的，且兩次都替球隊扳平比分。此後兩隊緊咬比分，互有消長，上半場打完溜馬以64比60暫壓雷霆。

新科年度最有價值球員亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）第3節的一記跳投讓雷霆以66比64要回領先；但溜馬小前鋒奈史密斯（Aaron Nesmith）隨後在西雅坎（Pascal Siakam）助攻下，19呎跳投命中把比賽拉回68平手，戰局膠著。溜馬主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）一記高難度的後撤步三分球命中把比分推向79比76，但球隊整節20分進帳不如雷霆的29，以84比89頹勢打進最後一節。

溜馬在主場球迷力挺下在第4節振作，哈利伯頓的一記25呎後撤步三分球把賽況扭轉成101比98領先時，整個球場歡聲雷動。杜平（Obi Toppin）精彩躍起灌籃把比分拉大成107比100時，球迷更是陷入瘋狂，從此勝負底定。

溜馬的馬瑟倫今天有全場最高的27分進帳，哈利伯頓則有22分11助攻和9籃板的準大三元表現，西雅坎也添21分。

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雷霆方面有4人得分超過兩位數，其中威廉斯（Jalen Williams）有26分，亞歷山大砍進24分，霍姆葛倫有20分10籃板，多特（Luguentz Dort）補進12分。

系列賽第4戰將於美國時間13日舉行，第5戰於16日移師奧克拉荷馬市（Oklahoma City）。如有必要，第6戰將於19日回印第安納波利斯舉行。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140612

#NBA
#印第安納溜馬
#奧克拉荷馬雷霆
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