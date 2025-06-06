NBA總冠軍賽哈利伯頓0.3秒跳投逆轉 溜馬首戰勝雷霆[影]

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（中央社記者黎建忠台北6日電）NBA總冠軍賽今天登場，作客的印第安那溜馬，靠著「神奇小子」哈利伯頓在終場前0.3秒逆轉的中距離跳投，克服最多15分落後差距，終場以111比110擊敗雷霆，搶下系列賽首戰勝利。

賽前美國各大主流媒體，包括美國雅虎、ESPN、運動畫刊等，都一面倒看好奧克拉荷馬雷霆能拿下總冠軍。

今天首戰開打後，上半場戰況似乎也是如此，在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）出色發揮下，半場結束雷霆就以57比45取得雙位數領先。

儘管溜馬終場前9分42秒還以79比94落後全場最多的15分，但本季驚奇不斷的溜馬，再度上演大翻盤戲碼。

溜馬僅用不到4分鐘的時間拉出17比6攻勢，將差距縮小到4分差；終場前48.1秒，溜馬再靠西雅坎（Pascal Siakam）籃下補進2分後，又將比數追近到1分差。

接下來雷霆連續2波進攻都沒能得手，時間剩下最後6.2秒，溜馬選擇不喊暫停，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）帶過中場後，選擇在45度角中距離跳投得手，時間剩下0.3秒，雷霆最後一擊無力反撲。

溜馬在第4節最多落後15分卻上演逆轉勝，追平NBA總冠軍賽紀錄，前一次是2011年6月2日由達拉斯獨行俠擊敗邁阿密熱火；巧合的是，當時獨行俠總教練正是今天溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）。

哈利伯頓賽後接受轉播單位訪問時表示，「教練相信我們所以選擇不喊暫停，隊友在關鍵時刻都很有信心，我也隨時做好投進關鍵球的準備，我們一整年都在想怎麼贏球，所以我們能在任何情況下贏球。」

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溜馬替補出賽的杜平（Obi Toppin）全場攻下17分，包括8投5中的三分球，他也成隊史自米勒（Reggie Miller）之後，能在總冠軍賽單場投進至少5記三分球的球員。

雷霆一哥亞歷山大攻下全場最高的38分，根據美媒StatMuse統計，他成為自2001年艾佛森（Allen Iverson）以來，「首次」參加總冠軍賽單場得分最高的球員。（編輯：謝雅竹）1140606