NBA哈利伯頓超級大三元寫紀錄 率溜馬東冠賽聽牌[影]

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（中央社記者陳容琛台北28日電）美國職籃NBA印第安那溜馬主控哈利伯頓今天繳出32分、15助攻與12籃板的超級大三元，且沒發生任何失誤，率球隊以130比121擊敗紐約尼克，在東區冠軍賽取得3比1聽牌優勢。

NBA季後賽東區冠軍賽採7戰4勝制，溜馬前役葬送20分領先遭尼克逆轉，不過系列賽仍以2比1握有領先，今天持續於主場迎戰尼克，在主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）串連球隊攻勢下，幾乎一路壓制對手，最後溜馬靠著杜平（Obi Toppin）終場前46秒三分彈鎖定戰果，並澆熄對手反撲氣燄，距總冠軍賽僅剩一步之遙。

此役溜馬致勝功臣非當家球星哈利伯頓莫屬，不僅狂轟全場最高32分，包含飆進5記三分球，另貢獻12籃板、15助攻、4抄截的全能成績單，最難能可貴的是全場沒有發生任何失誤，根據美媒ESPN統計，哈利伯頓是NBA季後賽史上首名拿下至少30分、10籃板、15助攻且0失誤的球員。

哈利伯頓賽後接受轉播單位採訪時表示，這場打得更有侵略性，尤其父親在場邊見證下，讓這顆勝利果實更加甜美，並感謝過去教練不斷灌輸他不要失誤的觀念，「下一戰作客紐約將是場硬仗，但希望我們依舊能夠拿下勝利，順利前進總冠軍賽。」

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溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）則提到，哈利伯頓賽前透過影片察覺很多問題，因此本場能及時修正、繳出球隊領袖級的表現，並大方稱讚，「未來可能會出現新的統計數據，然後是以他的名字命名。」

溜馬本場除了哈利伯頓外，西雅坎（Pascal Siakam）表現也很亮眼，貢獻30分、5籃板，而替補出發的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）僅上場不到13分鐘，就高效率攻下20分。（編輯：龍柏安）1140528