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亞歷山大40分創個人季後賽新高 雷霆險勝灰狼西冠率先聽牌[影]

2025/5/27 16:27（5/27 16:42 更新）
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美國職籃NBA本年度最有價值球員亞歷山大26日演出準大三元，幫助奧克拉荷馬雷霆以128比126力克明尼蘇達灰狼。（圖取自x.com/nbastats）
美國職籃NBA本年度最有價值球員亞歷山大26日演出準大三元，幫助奧克拉荷馬雷霆以128比126力克明尼蘇達灰狼。（圖取自x.com/nbastats）
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（中央社明尼阿波利斯26日綜合外電報導）美國職籃NBA本年度最有價值球員亞歷山大今天演出準大三元，幫助奧克拉荷馬雷霆以128比126力克明尼蘇達灰狼，西區冠軍賽取得3勝1敗聽牌優勢，距NBA總冠軍賽只差一步。

法新社報導，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役拿下季後賽生涯最高的40分，並貢獻10助攻和9籃板，繳出準大三元成績單，帶領雷霆在7戰4勝制西區冠軍系列賽3比1領先，第5場比賽將於28日在奧克拉荷馬市舉行。

亞歷山大說：「你知道自己離目標有多近，但距離仍然很遠。」

「在場上的攻防兩端都發揮出我們自己的特色。如果我們能做到，我們就能打得很好。如果做不到，情況可能會變得很糟糕。」

另外，雷霆的威廉斯（Jalen Williams）三分球9投6中，為球隊攻下34分，中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）則得到21分。

亞歷山大說：「他們太棒了。他們充滿自信，沒有被嚇到…我為他們倆感到無比驕傲。」

雷霆自從2012年不敵邁阿密熱火後，就再也沒有進入過NBA總冠軍賽，而灰狼也從未打進過總冠軍系列賽。

灰狼以替補球員亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）和迪文森索（Donte DiVincenzo）最突出，分別拿下23分和21分，擔任先發的麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）砍下22分。

不過，灰狼明星後衛愛德華茲（Anthony Edwards）整晚都受到嚴密防守，13投5中僅得16分。

愛德華茲說：「這絕對不是我想要的得分，但他們讓我無法得到太多投籃的機會。」（譯者：林沂鋒/核稿：徐崇哲）11405027

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