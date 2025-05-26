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NBA湯斯決勝節飆分猛衝 尼克逆轉溜馬東冠賽開胡

2025/5/26 12:09（5/26 12:40 更新）
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美國職業籃球聯盟NBA紐約尼克隊26日以106比100擊敗印第安納溜馬隊，當家球星湯斯（灌籃者）在決勝節飆分助隊打出24比7攻勢。（圖取自x.com/NBA）
美國職業籃球聯盟NBA紐約尼克隊26日以106比100擊敗印第安納溜馬隊，當家球星湯斯（灌籃者）在決勝節飆分助隊打出24比7攻勢。（圖取自x.com/NBA）
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（中央社記者陳容琛台北26日電）美國職業籃球聯盟（NBA）紐約尼克隊今天靠湯斯在決勝節飆分帶頭衝，幫球隊最終以106比100在客場逆轉印第安納溜馬隊，順利在東區冠軍賽開胡，將系列戰扳成1比2。

尼克（New York Knicks）在7戰4勝制NBA東區冠軍賽前兩戰未能成功捍衛主場，系列戰處於0比2落後局面，第3戰主動變陣求開胡，否則系列戰將陷入0比3絕對落後劣勢。

尼克首節靠布朗森（Jalen Brunson）砍分帶領下，與溜馬（Indiana Pacers）形成拉鋸戰，沒想到第2節中段攻守兩端突然崩盤，尼克一度落後達20分，布朗森還出現犯規麻煩，所幸暫停後阿努諾比（OG Anunoby）、布里吉斯（Mikal Bridges）及時飆進外線，幫尼克縮小分差進入中場休息。

易籃後，尼克在第3節後段點燃反撲火苗，延續這股氣勢到第4節，尤其明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）決勝節扛下得分重任，飆進三分、切入暴扣，還搶籃板、傳助攻，幫尼克打出24比7攻勢，重新要回領先，搭配布朗森終場前強心臟單打，尼克最後以6分差取勝。

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尼克逆轉關鍵絕對非湯斯莫屬，前三節僅攻下4分，第4節手感火燙爆砍20分，全場貢獻「雙10」24分、15籃板，避免尼克率先遭聽牌，而布朗森雖命中率不佳，也挹注23分。

湯斯賽後接受轉播單位採訪，談及第4節拯救尼克表現時表示，只是想辦法上場做到一切，很開心他真的辦到了；即使布朗森由於犯規問題無法一直待場上，但球隊維持韌性，包含教練團、制服組也在休息室給予不錯建議，保持良好團隊氛圍。（編輯：李明宗）1140526

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