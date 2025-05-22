NBA哈利伯頓驚奇追平一擊 溜馬延長賽逆轉勝尼克[影]

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（中央社記者陳容琛台北22日電）美國職業籃球聯盟（NBA）印第安納溜馬隊主控哈利伯頓今天飆進驚奇追平一擊，幫球隊克服雙位數落後，最終在延長賽以138比135逆轉紐約尼克隊，東區冠軍賽首戰拔得頭籌。

7戰4勝制NBA東區冠軍賽登場，溜馬（Indiana Pacers）客場對戰淘汰衛冕軍波士頓塞爾蒂克隊（Boston Celtics）的尼克（New York Knicks），上半場雖擋不住對手當家後衛布朗森（Jalen Brunson）搭配隊友湯斯（Karl-Anthony Towns）的連線，但易籃後溜馬靠優異團隊戰力發揮，逐步縮小分差，僅以3分落後進入決勝第4節。

溜馬在第4節一度被打出14比0攻勢，氣勢又回到尼克，甚至在第4節結束前2分51秒還處於14分落後，眼看將吞敗，奈史密斯（Aaron Nesmith）這時挺身而出，短時間內連續飆進4記三分彈，重新帶動球隊攻勢。

落後2分情況下，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）操刀最後一擊，沒想到球彈了一下後，隨即應聲入網，但哈利伯頓踩到三分線，只能算2分，讓雙方進入延長賽。

溜馬靠杜平（Obi Toppin）終場前15秒精采灌籃得手，加上擋住尼克反撲，最後以3分差驚險奪勝。

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溜馬先發5名球員得分都達雙位數，攻下「雙10」31分、11助攻的哈利伯頓賽後接受轉播單位採訪表示，這場全隊展現韌性、不放棄精神，「以我們團隊為榮」而絕境拯救球隊的奈史密斯砍下30分，包含投進8記三分彈。

尼克部分，布朗森狂轟全場最高43分，明星中鋒湯斯貢獻35分、12籃板，隊友阿努諾比（OG Anunoby）與布里吉斯（Mikal Bridges）各挹注16分，可惜無緣幫球隊率先搶勝。（編輯：李明宗）1140522