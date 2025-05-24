NBA年度最佳陣容 亞歷山大連3年入選第1隊

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國職籃NBA今天公布年度最佳陣容，剛獲選年度最有價值球員（MVP）的奧克拉荷馬雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續3年入選最佳陣容第1隊。

入選最佳陣容第1隊的還有丹佛金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）、密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、波士頓塞爾蒂克前鋒塔特姆（Jayson Tatum）及克里夫蘭騎士後衛密契爾（Donovan Mitchell）。

約基奇生涯7度入選最佳陣容，包括5度進入第1隊。字母哥連續第7年入選第1隊，塔特姆則是連4年入選。

密契爾生涯兩次入選最佳陣容，但今年是首度躋身第1隊。

年度第2隊方面有騎士前鋒莫布里（Evan Mobley）、金州勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、明尼蘇達灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）、洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）及紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）。

詹姆斯生涯第21次入選最佳陣容，續寫紀錄。前輩賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、鄧肯（Tim Duncan）與布萊恩（Kobe Bryant）以15次入選並列第2。

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柯瑞生涯第11次入選最佳陣容；愛德華茲和布朗森2次入選；剛獲封最佳防守球員的莫布里則是首次入選。

年度第3隊包括雷霆的威廉斯（Jalen Williams）、底特律活塞的康寧漢（Cade Cunningham）、尼克的湯斯（Karl-Anthony Towns）、洛杉磯快艇的哈登（James Harden）及印第安納溜馬的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140524