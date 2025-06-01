加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
白宮證實NASA署長提名人選有變 馬斯克盟友遭撤
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA溜馬大比分淘汰尼克 睽違25年晉級總冠軍賽

2025/6/1 11:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北1日電）美國職籃NBA印第安納溜馬今天靠著傲人的團隊戰力發揮，尤其主控哈利伯頓貢獻21分、13助攻，終場以125比108擊敗紐約尼克，睽違25年晉級總冠軍賽，將力拚隊史首冠。

NBA季後賽東區冠軍賽採7戰4勝制，已取得聽牌的溜馬，前役未能順利終結系列戰情況下，今天回到主場進行第6戰，共有7名球員得分達到雙位數，尤其主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在決勝節不僅數度拋投命中拿下雙位數得分，還在終場前59秒飆進三分彈，幫助溜馬鎖定戰果。

事實上，此役上半場戰況膠著，溜馬僅以4分領先進入中場休息，不過易籃後不斷迫使對手發生失誤，並轉換為快攻分數，搭配團隊全場飆進17記三分球、外線命中率突破50%，相比尼克合計僅投進9記三分球、命中率不到30%，成為雙方勝負關鍵。

本場溜馬展現優異的團隊戰力，西雅坎（Pascal Siakam）砍下全場最高31分，負責串連球隊攻勢的哈利伯頓繳出「雙10」21分、13助攻，替補出發的杜平（Obi Toppin）也挹注18分，甚至送出3次阻攻，還數次與哈利伯頓上演「接力灌籃」，讓主場球迷氣氛瞬間沸騰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

值得一提的是，溜馬後衛尼姆巴德（Andrew Nembhard）此役攻守俱佳，不僅貢獻14分、8助攻、6抄截，尤其防守端全場緊黏著尼克主控布朗森（Jalen Brunson），讓前5戰平均狂轟33分的布朗森，本場僅拿下19分，成功限制對手主將發揮的尼姆巴德，同樣是致勝關鍵。

系列戰場均攻下逼近25分的西雅坎，賽後技壓隊友哈利伯頓，榮膺東區冠軍賽最有價值球員。針對接下來溜馬將與奧克拉荷馬雷霆爭奪冠軍金盃，過去有奪冠經驗的西雅坎接受媒體聯訪指出，內心充滿感激，「因為我知道要踏上總冠軍賽舞台有多麼艱難。」（編輯：張雅淨）1140601

#NBA
#西雅坎
#哈利伯頓
#籃球
#布朗森
#東區冠軍賽
#總冠軍賽
哈利伯頓
NBA布朗森轟32分 率尼克擊敗溜馬東冠賽續命[影]NBA哈利伯頓超級大三元寫紀錄 率溜馬東冠賽聽牌[影]
西雅坎
NBA溜馬半場雙破紀錄 西雅坎21分宰騎士聽牌[影]
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NBA鵜鶘球星威廉森遭女子控告性侵 將提反訴求償
72
更多編輯台推薦新聞：