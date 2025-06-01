NBA溜馬大比分淘汰尼克 睽違25年晉級總冠軍賽

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（中央社記者陳容琛台北1日電）美國職籃NBA印第安納溜馬今天靠著傲人的團隊戰力發揮，尤其主控哈利伯頓貢獻21分、13助攻，終場以125比108擊敗紐約尼克，睽違25年晉級總冠軍賽，將力拚隊史首冠。

NBA季後賽東區冠軍賽採7戰4勝制，已取得聽牌的溜馬，前役未能順利終結系列戰情況下，今天回到主場進行第6戰，共有7名球員得分達到雙位數，尤其主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在決勝節不僅數度拋投命中拿下雙位數得分，還在終場前59秒飆進三分彈，幫助溜馬鎖定戰果。

事實上，此役上半場戰況膠著，溜馬僅以4分領先進入中場休息，不過易籃後不斷迫使對手發生失誤，並轉換為快攻分數，搭配團隊全場飆進17記三分球、外線命中率突破50%，相比尼克合計僅投進9記三分球、命中率不到30%，成為雙方勝負關鍵。

本場溜馬展現優異的團隊戰力，西雅坎（Pascal Siakam）砍下全場最高31分，負責串連球隊攻勢的哈利伯頓繳出「雙10」21分、13助攻，替補出發的杜平（Obi Toppin）也挹注18分，甚至送出3次阻攻，還數次與哈利伯頓上演「接力灌籃」，讓主場球迷氣氛瞬間沸騰。

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值得一提的是，溜馬後衛尼姆巴德（Andrew Nembhard）此役攻守俱佳，不僅貢獻14分、8助攻、6抄截，尤其防守端全場緊黏著尼克主控布朗森（Jalen Brunson），讓前5戰平均狂轟33分的布朗森，本場僅拿下19分，成功限制對手主將發揮的尼姆巴德，同樣是致勝關鍵。

系列戰場均攻下逼近25分的西雅坎，賽後技壓隊友哈利伯頓，榮膺東區冠軍賽最有價值球員。針對接下來溜馬將與奧克拉荷馬雷霆爭奪冠軍金盃，過去有奪冠經驗的西雅坎接受媒體聯訪指出，內心充滿感激，「因為我知道要踏上總冠軍賽舞台有多麼艱難。」（編輯：張雅淨）1140601