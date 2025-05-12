NBA溜馬半場雙破紀錄 西雅坎21分宰騎士聽牌

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（中央社記者黎建忠台北12日電）美國職籃NBA印第安那溜馬今天在主場火力全開，光是上半場就轟下破隊史紀錄的80分和送出25次助攻，加上西雅坎挹注21分，終場以129比109擊敗騎士，系列賽取得3比1聽牌優勢。

溜馬開賽全隊就有備而來，首節以38比23取得領先，半場更以80比39完全掌握優勢；這個分差，也是NBA季後賽史上，第3次半場打完就超過40分差的比賽。

前一次是在2017年的東區決賽，當時半場打完騎士以72比31領先塞爾提克。更早之前則是1987年準決賽，當時底特律活塞以76比36半場領先華盛頓子彈。

下半場很快就進入垃圾時間，兩隊都把主力換下，改由替補球員打好打滿；溜馬共11人有得分紀錄，除了西雅坎（Pascal Siakam）貢獻21分、6籃板外，中鋒特納（Myles Turner）也有20分、7籃板的演出。

溜馬半場攻下80分，寫下隊史新紀錄，而團隊在上半場送出25次助攻，不但也是球隊新猷，更是NBA自從1996-97年啟用Play-By-Play以來，半場最多助攻次數。

系列賽已經聽牌的溜馬，很有機會連續2年都闖進東區決賽，照目前的情勢來看，甚至有機會追逐隊史西相隔25年來的NBA總冠軍獎盃。

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反觀頂著例行賽東區頭號種子的騎士，在輸掉這場關鍵戰後面臨淘汰危機，在NBA季後賽史上，1比3落後的球隊，僅不到5%機會能逆轉勝。

更糟糕的是，騎士當家球星密契爾（Donovan Mitchell）疑似在賽前練習時扭傷左腳踝，儘管今天依舊帶傷上陣，打了20分鐘全場僅11投3中，球團還沒有針對他的傷勢有進一步消息。（編輯：李亨山）1140512