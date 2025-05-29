NBA雷霆打爆灰狼 睽違13年晉級總冠軍賽

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（中央社記者陳容琛台北29日電）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天祭出強悍團隊防守，上半場就打爆明尼蘇達灰狼，早早奠定勝基，最後以124比94勇奪西區冠軍，睽違13年挺進總冠軍賽。

在7戰4勝制的西區總冠軍賽，已經手握聽牌優勢的雷霆今天回到主場迎接關鍵第5戰，在上半場祭出堅強團隊防守情況下，不僅迫使灰狼接連發生失誤，甚至讓對手出現半場失誤比進球還多的「奇景」，幫助雷霆帶著超過30分領先優勢進入中場休息。

易籃後，雷霆依舊維持穩定進攻，就算灰狼展開反撲，但雙方分差始終保持在「安全距離」，第4節確定鎖定戰果下，雷霆提前把主力球員全數換下場，接受滿場球迷的歡呼，最後以大比分順利拿下勝利，繼2011-12賽季後再度前進總冠軍賽，將力拚隊史搬遷至奧克拉荷馬市後的首座冠軍。

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值得一提的是，根據美媒ESPN統計，雷霆這次季後賽已經4度大勝對手超過30分以上，確定締造NBA季後賽史上最多紀錄。

新科年度最有價值球員（MVP）得主、雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高34分，外帶7籃板、8助攻、2抄截，不僅幫助球隊成功稱霸西區，並贏得西區冠軍賽MVP頭銜，為這個豐收的賽季再添一筆，而且有機會成為繼2014-15賽季柯瑞（Stephen Curry）後，首名同時包辦年度MVP、NBA總冠軍的球員。（編輯：管中維）1140529