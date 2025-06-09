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NBA總冠軍G2 亞歷山大飆34分領軍雷霆扳平溜馬

2025/6/9 11:52（6/9 12:19 更新）
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NBA總冠軍賽第2戰，奧克拉荷馬雷霆以123比107在主場擊敗印第安納溜馬。（圖取自x.com/okcthunder）
NBA總冠軍賽第2戰，奧克拉荷馬雷霆以123比107在主場擊敗印第安納溜馬。（圖取自x.com/okcthunder）
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（中央社奧克拉荷馬市8日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍系列賽今天進行第2戰，奧克拉荷馬雷霆在今年年度MVP亞歷山大34分帶領下，以123比107在主場擊敗對手印第安納溜馬，將系列賽扳成1比1平手。

法新社報導，西區冠軍雷霆在5日雙方系列賽首戰雖然一路領先對手，卻在最後0.3秒被逆轉而以1分飲恨。不過雷霆今天強勢反彈全場宰制對手，將7戰4勝的系列賽扳成各1勝。

年度最有價值球員亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）首戰砍下38分，今天也有34分表現，再次扛起全隊得分重責，雷霆有5名球員得分雙位數。

替補上場的卡魯索（Alex Caruso）砍下20分，其中包括三分球8投4中，另一替補魏金斯（Aaron Wiggins）三分球8投中5，貢獻18分。

首戰絕殺對手的溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今晚令人失望，面對雷霆防守加壓，他出現多達5次失誤，得分被壓低至17分。

亞歷山大表示，雷霆的強勢防守為勝利奠定基礎。

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他表示雷霆在首戰失利後迅速調整狀態，「籃球是個有起有落的運動，這個賽季充滿起伏，這個系列賽也充滿起伏，關鍵在於哪支球隊能保持冷靜，從經驗中不斷進步，最終才能取得勝利。」

亞歷山大在前2戰共拿下72分，創下首次參加總冠軍賽選手前2戰得分新高。先前紀錄是由傳奇球星「戰神」艾佛森（AllenIverson）在2001年創下的71分。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1140609

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