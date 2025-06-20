哈利柏頓帶傷上陣溜馬大勝雷霆 NBA總冠軍搶7決勝

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（中央社印第安納波利斯19日綜合外電報導）美國職籃NBA印第安納溜馬主控哈利伯頓今天帶傷上陣，全隊攻勢呈現多點開花，終場以108比91大勝奧克拉荷馬雷霆，將總冠軍系列賽扳成3比3平手，逼入第7戰決勝。

7戰4勝制總冠軍賽今天在溜馬主場打第6戰，近日右小腿拉傷的當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）無畏傷勢先發出賽。哈利伯頓開局3分鐘3投盡墨，僅靠罰球得1分，狀態備受關注。

溜馬在2比10落後下攻勢連連，尼姆哈德（Andrew Nembhard）和塔平（Obi Toppin）雙雙命中2顆三分球，哈利伯頓也投進1記三分，溜馬首節打完以28比25領先雷霆。

雷霆次節在年度最有價值球員（MVP）「SGA」吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）追分下，以31比32緊咬溜馬。然而麥康奈（T.J. McConnell）板凳出發表現搶眼，連進4分，助溜馬拉開差距。

西雅坎（Pascal Siakam）在上半場剩40秒靠著哈利伯頓助攻，以一記「海報式」強力暴扣掀起高潮；接著他又在第2節結束前1秒轉身跳投命中，助溜馬半場以64比42大幅領先雷霆。

溜馬下半場延續氣勢，謝柏德（Ben Sheppard）在第3節結束前命中壓哨三分彈，溜馬以90比60邁入最後一節。在差距高達30分的劣勢下，雷霆第4節將多數先發球員留在板凳上，SGA與J-Dub兩大主將都在場邊觀戰。雷霆最終以17分之差吞敗。

雷霆今天表現失常，全場出現多達21次失誤，SGA一個人就包辦8次，最後繳出21分。J-Dub則得16分。

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溜馬全隊有6人得分達兩位數，塔平搶下20分、6籃板；尼姆哈德17分；西雅坎繳出16分、13籃板「雙十」成績；哈利伯頓14分、5助攻；麥康奈12分、9籃板；奈史密斯（Aaron Nesmith）10分。

兩隊接下來將於22日晚間（台灣時間23日上午）移師奧克拉荷馬市（Oklahoma City）打第7戰決勝負。溜馬將力拚隊史首座總冠軍，雷霆則是爭奪自2008年遷往奧克拉荷馬市以來首冠。雷霆前身西雅圖超音速（Seattle SuperSonics）曾於1979年封王。（譯者：盧映孜/核稿：徐崇哲）1140620