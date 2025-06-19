洛杉磯湖人將易主 新老闆華特運動事業版圖廣掌道奇、F1賽車等

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（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國職籃NBA洛杉磯湖人即將易主，新老闆華特掌握職棒MLB道奇隊在內，橫跨一級方程式賽車、女子職籃、女子職業冰球的龐大體育版圖。

多家美國媒體報導，掌管洛杉磯湖人隊40多年的巴斯（Buss）將出售66%的多數股權，給控股公司TWG Global執行長華特（Mark Walter）。根據協議，華特將取得經營決策主導權，也就是球隊老闆。

華特現年63歲，是投資公司TWG Global的執行長兼董事長，也是金融服務巨頭Guggenheim Partners的掌舵人，旗下資產管理規模超過3250億美元。

華特高度參與多項職業運動事業，包含美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊、WNBA洛杉磯火花、比莉珍盃（Billie Jean King Cup）、一級方程式賽車凱迪拉克車隊，以及職業女子冰球聯盟（PWHL）等都有持股。

華特擁有的道奇隊是美國職棒強權，繼貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）兩名最有價值球員（MVP）得主加盟之後，相繼網羅大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等日本頂尖球星，在2024年擊敗洋基拿下世界大賽冠軍。

長期報導湖人隊的記者史塔坎德（Daniel Starkand）在社群媒體X上推文，樂見華特接手湖人，他用3點歸納華特經營風格「雇用聰明的人，信任他們做事；善待球員與家屬；願意花錢」。

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華特在2012年主導用21.5億美元買下道奇隊，現在大約持有1/4股份。雖然他平常把大部分決策交給球團總裁卡斯登（Stan Kasten）和總管佛里曼（Andrew Friedman）處理，但他仍是資方代表對外的主要人物。

華特接手13年間，道奇成為常勝軍，拿下2座世界大賽冠軍、11次國聯西區冠軍，成功將處於低潮的道奇隊，打造為一支頂級強隊，重塑品牌並提高球隊的市值，被譽為MLB最成功的球隊之一。（編輯：陳承功）1140619